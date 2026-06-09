Сирський затвердив масштабну реформу артилерії та ракетних військ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підписав стратегічний документ, який кардинально змінить українську артилерію та ракетні підрозділи протягом наступних років, щоб мімінізувати залежність від закордонних постачань. До 2030 року Збройні Сили України планують повністю оновити технічний парк коштом вітчизняного виробництва, вивести з ладу зношену радянську зброю та побудувати надсучасну систему артилерійської розвідки, що працюватиме в умовах максимальної швидкості передачі даних.

Про це повідомив Олександр Сирський, цитує Новини.LIVE.

В Україні готують масштабні зміни для артилерійських військ

Українське оборонне відомство планує завершити розробку та запустити в серію власні балістичні й крилаті ракети, які разом із дронами дозволять уражати ворожі об'єкти на відстані до 2000 кілометрів і впливати на супротивника на всій оперативно-стратегічній глибині.

Цей крок є частиною Концепції розвитку ракетних військ і артилерії Збройних Сил України на середньострокову перспективу до 2030 року, яку офіційно затвердив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Згідно з планом, технічний парк артилерії планують повністю переорієнтувати на зразки українського виробництва, одночасно оптимізувавши загальну номенклатуру зброї. Зношені артилерійські системи радянських зразків і калібрів, які вже неможливо відремонтувати або модернізувати, будуть поетапно виведені з експлуатації. При цьому армія збереже у своєму складі підрозділи, що використовують найефективніші та найсучасніші іноземні системи.

Читайте також:

"Ведучи важку війну сьогодні, ми водночас повинні формувати військо майбутнього. Розвиток спроможностей, впровадження нових технологій та підготовка до майбутніх викликів є не менш важливими, ніж виконання поточних бойових завдань. Саме на це спрямовані наші стратегічні рішення", — пояснив логіку реформи Олександр Сирський.

За словами Головнокомандувача, попри думки про те, що епоха артилерії нібито минула, реальний досвід війни доводить протилежне. Артилерія досі залишається невід'ємною складовою фронту.

Водночас розвиток військ стримує низка негативних факторів. Це критична залежність від постачання техніки й боєприпасів від країн-партнерів, ускладнена логістика через велике різноманіття іноземних систем, обмежений радіус дії деякої зброї та брак засобів артилерійської розвідки.

Одним із головних пріоритетів є розгортання передової системи артилерійської розвідки, оскільки точність і ефективність вогню на сучасному полі бою прямо пов'язані зі швидкістю передачі розвідувальних даних.

"Артилерія була, є і залишатиметься одним із ключових чинників успіху на полі бою. Її роль і значення важко переоцінити. За будь-яких погодних умов і незалежно від характеру місцевості вона продовжуватиме ефективно знищувати противника та залишатиметься одним із головних факторів стримування збройної агресії проти України", — підсумував Олександр Сирський.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, наземні роботизовані комплекси виконують уже половину логістичних завдань на передовій. Безпілотні платформи підвозять боєкомплект і мінують території, захищаючи життя українських військових.

Водночас Росія у 2026 році планує випустити 7,3 мільйона FPV-дронів і масштабує безпілотні війська, копіюючи українську тактику. Попри це, ЗСУ утримують ініціативу та впроваджують технологічні новинки. Зокрема, у Мінцифри анонсували першу вітчизняну 250-кілограмову керовану авіабомбу, а Сили безпілотних систем отримали швидкісний дрон-перехоплювач LITAVR із системою автоматичного полювання на "Шахеди".