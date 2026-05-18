Половину фронтових постачань 60 ОМБр здійснюють НРК: які переваги

Наземний роботизований комплекс. Фото: Генштаб ЗСУ

Наземні робототехнічні комплекси вже взяли на себе половину всіх логістичних завдань 60-ї окремої механізованої бригади на передовій. Застосування безпілотних платформ для постачання боєкомплекту та дистанційного мінування дозволяє суттєво знизити небезпеку для українських військових на лінії зіткнення.

Про це ексклюзивно розповів в ефірі Ранок.LIVE начальник відділення комунікацій 60 ОМБр 3 армійського корпусу Максим Білоусов.

Українські військові активно використовують НРК на фронті

За словами начальника відділення комунікацій бригади Максима Білоусова роботизовані машини успішно перебрали на себе значну частину небезпечної тилової та фронтової роботи. В умовах щільної літньої рослинності постачання підрозділів значно ускладнюється через активність ворожої розвідки.

"Зеленка сама по собі, вона ж працює в обидва боки, тобто і нам стає легше маскуватися, і ворогу стає легше маскуватися. Дрони ж до неї, вони більше все ж таки впливають на логістику. Тобто це такий момент, що так чи інакше нам потрібно кудись доставити, наприклад, БК чи провіант, і тут нам на допомогу приходять наземні робототехнічні комплекси", — пояснив офіцер.

Профільні підрозділи НРК сформувалися у 60 ОМБр після того, як бригада увійшла до складу 3-го армійського корпусу. Такий розвиток подій став безпосереднім втіленням прямої настанови командира: будь-яке завдання, яке здатна виконати техніка, повинно виконуватися саме технікою, а не людьми.

Зараз роботизовані платформи здійснюють переважну більшість усіх доставок бійцям. Окрім підвезення необхідних вантажів, ці системи також застосовують для дистанційного мінування територій. У найближчій перспективі функціонал машин планують додатково розширити. На них встановлюватимуть турелі для вогневого ураження російських окупантів.

Новини.LIVE писали раніше про те, що на початку травня у Третьому армійському корпусі оприлюднили заяву, що вони хочуть вивести з фронту майже третину піхоти і замінити їх НРК. Ідея полягає у тому, щоб максимально убезпечити особовий склад від виконання завдань, які може потенційно виконати техніка, щоб мінімізувати рівень втрат.

У січні 2026 року командир роти ударних наземних роботизованих комплексів 3 ОШБр з позивним "Макар" пояснив, чому українські зразки набагато кращі за іноземні. Він зазначив, що завдяки НРК уже вдалося завдати десятки ефективних атак по позиціях противника без використання живої сили.

Володимир Зеленський у квітні 2026 року заявив, що ЗСУ вперше за всю історію вдалося взяти російську позицію з використанням роботів. Він анонсував стрімкий розвиток цього напрямку.