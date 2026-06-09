LITAVR: в Україні створили швидкісний антидрон для збиття "Шахедів"
Українські Сили безпілотних систем (СБС) отримали на озброєння новий засіб протиповітряної оборони дрон-перехоплювач LITAVR від компанії F-Drones. Новинка здатна наздоганяти та знищувати ворожі повітряні цілі на швидкості до 350 км/год, а завдяки системі автоматичного донаведення Pixel Lock апарат ліквідує "Шахеди" практично без участі пілота безпосередньо перед атакою.
Про це повідомили в пресслужбі Міноборони України, передає Новини.LIVE.
Україна розробила дрон-перехоплювач LITAVR
Ключовою перевагою безпілотника LITAVR, який було названого на честь козацького барабана, є інтелектуальна система автоматичного донаведення на ціль, відома як Last Mile або Pixel Lock. Комплекс самостійно розпізнає та захоплює ворожий об'єкт у небі, після чого автоматика веде дрон на таран. Пілоту на кінцевому етапі залишається лише контролювати швидкість. Більше того, розробники з F-Drones безкоштовно модернізують апарати першого покоління до цієї версії.
З травня 2026 року в стандартний комплект постачання також входить модуль дистанційного керування. Він дозволяє оператору керувати повітряним боєм, перебуваючи за сотні чи навіть тисячі кілометрів від району перехоплення.
Але фішка дрону в тому, що якщо ж ворожу цільь не вдалося знайти, пілот може дистанційно вимкнути підривач і повернути "Литавр" назад на базу для повторного зльоту.
Льотні можливості та стійкість до РЕБ дрона LITAVR
Перехоплювач демонструє високі технічні показники, необхідні для знищення сучасних засобів повітряного нападу:
- Максимальна швидкість: 350 км/год, що дозволяє ефективно наздоганяти ударні БпЛА.
- Стеля висоти: до 9 кілометрів.
- Радіус дії: стандартно становить 40 км, проте підрозділи СБС уже зафіксували рекордний політ на відстань понад 80 км від точки запуску.
Також дрон обладнали власною навігаційною системою, яка не залежить від сигналів GPS. Орієнтуватися у просторі та взаємодіяти з українськими радарами перехоплювачу допомагає спеціальне програмне забезпечення LARAG. Окрім цього, на борту встановлені одразу денна та тепловізійна камери , між якими оператор перемикається безпосередньо під час польоту.
Що стосується бойової частини, то вона розташована в носовій зоні та постачається або у вигляді порожнього контейнера для самостійного спорядження, або вже у вигляді готового боєприпасу з кодом НАТО.
Україна намагається позбутися залежності від китайських комплектуючих
Компанія F-Drones, яка випускає безпілотники з 2023 року, системно зменшує залежність від китайських комплектуючих. Наразі підприємство самостійно створює програмний софт, мікроелектроніку, плати регуляторів, польотні контролери та навіть електродвигуни.
Зміни торкнулися і технології збирання корпусу. Виробник відмовився від 3D-друку, який тепер використовують лише для дрібних допоміжних деталей. Натомість корпуси "Литаврів" виготовляють методом промислового лиття пластику у форми. Наразі антидрон пройшов кодифікацію і масово постачається у війська через BraveMarket платформи Brave1.
Як повідомляли раніше Новини.LIVE, Україна шукає рішення для підсилення ППО-захисту на тлі регулярних атак Росії. У травні Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду щодо протидії новій тактиці Кремля, який хоче збільшити частку реактивних дронів у нападах до 50%. Для захисту неба Україна модернізує перехоплювачі, залучить гелікоптери та розширить ешелони ППО.
Водночас у Мінцифри повідомили, що українські інженери за 17 місяців створили першу вітчизняну керовану авіабомбу вагою 250 кілограмів. Пілоти вже тестують цю зброю, а Міноборони на заході "Industry Day" презентувало іноземним партнерам нові авіаційні боєприпаси для прискорення їхнього постачання на фронт.