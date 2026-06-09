LITAVR: в Україні створили швидкісний антидрон для збиття "Шахедів"

Дрон LITAVR. Фото: кадр з відео

Українські Сили безпілотних систем (СБС) отримали на озброєння новий засіб протиповітряної оборони дрон-перехоплювач LITAVR від компанії F-Drones. Новинка здатна наздоганяти та знищувати ворожі повітряні цілі на швидкості до 350 км/год, а завдяки системі автоматичного донаведення Pixel Lock апарат ліквідує "Шахеди" практично без участі пілота безпосередньо перед атакою.

Про це повідомили в пресслужбі Міноборони України, передає Новини.LIVE.

Україна розробила дрон-перехоплювач LITAVR

Ключовою перевагою безпілотника LITAVR, який було названого на честь козацького барабана, є інтелектуальна система автоматичного донаведення на ціль, відома як Last Mile або Pixel Lock. Комплекс самостійно розпізнає та захоплює ворожий об'єкт у небі, після чого автоматика веде дрон на таран. Пілоту на кінцевому етапі залишається лише контролювати швидкість. Більше того, розробники з F-Drones безкоштовно модернізують апарати першого покоління до цієї версії.

З травня 2026 року в стандартний комплект постачання також входить модуль дистанційного керування. Він дозволяє оператору керувати повітряним боєм, перебуваючи за сотні чи навіть тисячі кілометрів від району перехоплення.

Але фішка дрону в тому, що якщо ж ворожу цільь не вдалося знайти, пілот може дистанційно вимкнути підривач і повернути "Литавр" назад на базу для повторного зльоту.

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Льотні можливості та стійкість до РЕБ дрона LITAVR

Перехоплювач демонструє високі технічні показники, необхідні для знищення сучасних засобів повітряного нападу:

Максимальна швидкість: 350 км/год, що дозволяє ефективно наздоганяти ударні БпЛА.

Стеля висоти: до 9 кілометрів.

Радіус дії: стандартно становить 40 км, проте підрозділи СБС уже зафіксували рекордний політ на відстань понад 80 км від точки запуску.

Характеристики дрона LITAVR. Фото: Міноборони України

Також дрон обладнали власною навігаційною системою, яка не залежить від сигналів GPS. Орієнтуватися у просторі та взаємодіяти з українськими радарами перехоплювачу допомагає спеціальне програмне забезпечення LARAG. Окрім цього, на борту встановлені одразу денна та тепловізійна камери , між якими оператор перемикається безпосередньо під час польоту.

Що стосується бойової частини, то вона розташована в носовій зоні та постачається або у вигляді порожнього контейнера для самостійного спорядження, або вже у вигляді готового боєприпасу з кодом НАТО.

Україна намагається позбутися залежності від китайських комплектуючих

Компанія F-Drones, яка випускає безпілотники з 2023 року, системно зменшує залежність від китайських комплектуючих. Наразі підприємство самостійно створює програмний софт, мікроелектроніку, плати регуляторів, польотні контролери та навіть електродвигуни.

Зміни торкнулися і технології збирання корпусу. Виробник відмовився від 3D-друку, який тепер використовують лише для дрібних допоміжних деталей. Натомість корпуси "Литаврів" виготовляють методом промислового лиття пластику у форми. Наразі антидрон пройшов кодифікацію і масово постачається у війська через BraveMarket платформи Brave1.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, Україна шукає рішення для підсилення ППО-захисту на тлі регулярних атак Росії. У травні Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду щодо протидії новій тактиці Кремля, який хоче збільшити частку реактивних дронів у нападах до 50%. Для захисту неба Україна модернізує перехоплювачі, залучить гелікоптери та розширить ешелони ППО.

Водночас у Мінцифри повідомили, що українські інженери за 17 місяців створили першу вітчизняну керовану авіабомбу вагою 250 кілограмів. Пілоти вже тестують цю зброю, а Міноборони на заході "Industry Day" презентувало іноземним партнерам нові авіаційні боєприпаси для прискорення їхнього постачання на фронт.