Сырский утвердил масштабную реформу артиллерии и ракетных войск

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал стратегический документ, который кардинально изменит украинскую артиллерию и ракетные подразделения в течение следующих лет, чтобы минимизировать зависимость от зарубежных поставок. До 2030 года Вооруженные Силы Украины планируют полностью обновить технический парк за счет отечественного производства, вывести из строя изношенное советское оружие и построить сверхсовременную систему артиллерийской разведки, которая будет работать в условиях максимальной скорости передачи данных.

Об этом сообщил Александр Сырский, цитирует Новини.LIVE.

В Украине готовят масштабные изменения для артиллерийских войск

Украинское оборонное ведомство планирует завершить разработку и запустить в серию собственные баллистические и крылатые ракеты, которые вместе с дронами позволят поражать вражеские объекты на расстоянии до 2000 километров и воздействовать на противника на всей оперативно-стратегической глубине.

Этот шаг является частью Концепции развития ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Украины на среднесрочную перспективу до 2030 года, которую официально утвердил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Согласно плану, технический парк артиллерии планируют полностью переориентировать на образцы украинского производства, одновременно оптимизировав общую номенклатуру оружия. Изношенные артиллерийские системы советских образцов и калибров, которые уже невозможно отремонтировать или модернизировать, будут поэтапно выведены из эксплуатации. При этом армия сохранит в своем составе подразделения, использующие самые эффективные и современные иностранные системы.

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"Ведя тяжелую войну сегодня, мы одновременно должны формировать войско будущего. Развитие возможностей, внедрение новых технологий и подготовка к будущим вызовам не менее важны, чем выполнение текущих боевых задач. Именно на это направлены наши стратегические решения", — пояснил логику реформы Александр Сырский.

По словам Главнокомандующего, несмотря на мнения о том, что эпоха артиллерии якобы прошла, реальный опыт войны доказывает обратное. Артиллерия до сих пор остается неотъемлемой составляющей фронта.

В то же время развитие войск сдерживает ряд негативных факторов. Это критическая зависимость от поставок техники и боеприпасов от стран-партнеров, усложненная логистика из-за большого разнообразия иностранных систем, ограниченный радиус действия некоторых видов оружия и нехватка средств артиллерийской разведки.

Одним из главных приоритетов является развертывание передовой системы артиллерийской разведки, поскольку точность и эффективность огня на современном поле боя напрямую связаны со скоростью передачи разведывательных данных.

"Артиллерия была, есть и будет оставаться одним из ключевых факторов успеха на поле боя. Ее роль и значение трудно переоценить. При любых погодных условиях и независимо от характера местности она будет продолжать эффективно уничтожать противника и оставаться одним из главных факторов сдерживания вооруженной агрессии против Украины", — подытожил Александр Сырский.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, наземные роботизированные комплексы выполняют уже половину логистических задач на передовой. Беспилотные платформы подвозят боекомплект и минируют территории, защищая жизни украинских военных.

В то же время Россия в 2026 году планирует выпустить 7,3 миллиона FPV-дронов и масштабирует беспилотные войска, копируя украинскую тактику. Несмотря на это, ВСУ удерживают инициативу и внедряют технологические новинки. В частности, в Минцифры анонсировали первую отечественную 250-килограммовую управляемую авиабомбу, а Силы беспилотных систем получили скоростной дрон-перехватчик LITAVR с системой автоматической охоты на "Шахеды".