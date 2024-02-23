Шуляк розповіла, які правки було внесено до нового законопроєкту про мобілізацію

Очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк. Фото: УНІАН

Загалом до законопроєкту про мобілізацію внесли понад чотири тисячі правок. Секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що 3776 правок було подано в електронному вигляді та ще приблизно 500 правок подали вручну.

Про те, які основні зміни запропонували у парламенті, розповіла Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

Збільшення терміну бронювання працівників

В новому законопроєкті про мобілізацію депутати планують збільшити термін бронювання працівників з шести до 12 місяців та ввести можливість автоматичного продовження "броні". Такі правила стосуватимуться:

підприємств, які виконують мобілізаційні замовлення;

компаній, які виготовляють товари й надають послуги для ЗСУ;

підприємств, які критично важливі для роботи економіки.

За словами Шуляк, збільшення терміну бронювання працівників було однією з її ключових правок.

Які ще правки до законопроєкту запропонували депутати

Крім того, депутати запропонували:

зробити законною мобілізацію засуджених людей, яких було звільнено від відбування покарання, крім тих, кого було засуджено за вчинення злочинів проти нацбезпеки України та злочинів за статтями 402-406, 408-411, 426-433, 437-442 ККУ;

надати дозвіл українцям знімати на відео та фотографувати дії працівників ТЦК. Таким чином це допоможе громадянам законно фіксувати правопорушення військкомів;

звільнити від мобілізації саперів та демінерів під час навчання та роботи з гуманітарного розмінування.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський вніс до ВР законопроєкт про демобілізацію військових, які перебувають на строковій службі. Його вже направили на розгляд Комітету з нацбезпеки.

Також ми писали, що новий закон про мобілізацію передбачає штрафи для військовозобов'язаних, які не оновили свої облікові дані. Якщо вони цього не зроблять протягом 61 дня, то можуть отримати штраф у розмірі 51 тисячя гривень.