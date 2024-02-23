Новий закон про мобілізацію — яку категорію чоловіків можуть оштрафувати на 50 тисяч гривень

Українські військові на вокзалі. Фото: АР

Новий закон про мобілізацію в Україні передбачає штрафи для тих чоловіків, які не уточнили свої облікові дані. Якщо цього не зробити упродовж 61 дня, то можна отримати штраф у розмірі 51 тисяча гривень.

Про це розповів адвокат Роман Сімутін на своєму YouTube-каналі.

Кого можуть штрафувати згідно з новим законом про мобілізацію

Верховна Рада України 7 лютого проголосувала в першому читанні за урядовий законопроєкт про мобілізацію. До другого читання народні депутати України вноситимуть поправки. Наразі їх налічується майже 2000.

Сімутін наголосив, що для нього вже є очевидні деякі контури майбутнього закону. Він припускає, що введуть заборону на виїзд за кордон, обмежать у праві керування і, можливо, приберуть норму про арешт рахунків, однак це не точні рішення, адже депутати ще проводять дискусії.

"Запровадять 51 тисячу штрафу, якщо військовозобов'язаний протягом 61 дня не уточнив свої облікові дані через ЦНАП, електронний кабінет або ТЦК, шляхом внесення змін до санкції статті 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення", — вважає він.

Крім того, адвокат додав, що після ухвалення закону на три доби для з'ясування обставин зможуть затримувати осіб, які порушили законодавство про оборону та мобілізацію.

"Можливо, штраф не буде таким космічним, як пропонується в законопроєкті №10379, але очевидно, що після спливу 60 днів очільнику ТЦК не потрібно буде доводити отримання вами повістки та думати, чи складати протокол, який станом на сьогодні є обов'язковим", — пояснив Сімутін.

Нагадаємо, що новий законопроєкт про мобілізацію внесли до Ради 30 січня. Документ ухвалили в першому читанні 7 лютого. Стало відомо, коли відбудеться друге читання.

Також ми повідомляли, що нардеп Федір Веніславський назвав проблемні пункти законопроєкту про мобілізацію. Серед них конституційні обмеження прав і свобод людини.

Крім того, народна депутатка України, членкиня Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз заявила, що влада має змінити підходи до мобілізації. За її словами, потрібно навести лад в обліку військовозобов'язаних.