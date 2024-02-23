Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Шуляк рассказала, какие правки были внесены в новый законопроект о мобилизации arrow

Шуляк рассказала, какие правки были внесены в новый законопроект о мобилизации

23 февраля 2024 14:27
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Шуляк рассказала, какие правки были внесены в новый законопроект о мобилизации
Глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк. Фото: УНИАН
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Всего в законопроект о мобилизации внесли более четырех тысяч правок. Секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что 3776 поправок были поданы в электронном виде и еще примерно 500 поправок подали вручную.

О том, какие основные изменения предложили в парламенте, рассказала Председатель Комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

Увеличение срока бронирования работников

В новом законопроекте о мобилизации депутаты планируют увеличить сроки бронирования работников с шести до 12 месяцев и ввести возможность автоматического продления "брони". Такие правила будут касаться:

  • предприятий, которые выполняют мобилизационные заказы;
  • компаний, которые изготавливают товары и предоставляют услуги для ВСУ;
  • предприятий, которые критически важны для работы экономики.

По словам Шуляк, увеличение срока бронирования работников было одной из ее ключевых правок.

Какие еще правки к законопроекту предложили депутаты

Кроме того, депутаты предложили:

  • сделать законной мобилизацию осужденных людей, освобожденных от отбывания наказания, кроме тех, кто был осужден за совершение преступлений против нацбезопасности Украины и преступлений по статьям 402-406, 408-411, 426-433, 437-442 УКУ;
  • разрешить украинцам снимать на видео и фотографировать действия работников ТЦК. Таким образом, это поможет гражданам законно фиксировать правонарушения военкомов;
  • освободить от мобилизации саперов и деминеров во время обучения и работы по гуманитарному разминированию.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский внес в ВР законопроект о демобилизации военных, которые находятся на срочной службе. Его уже направили на рассмотрение Комитета по нацбезопасности.

Также мы писали, что новый закон о мобилизации предусматривает штрафы для военнообязанных, которые не обновили свои учетные данные. Если они этого не сделают в течение 61 дня, то могут получить штраф в размере 51 тысяч гривен.

Верховная Рада
Слуга народа
Елена Шуляк
мобилизация
законопроект
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

10 февраля 2024

07:32 Победительница шоу "Танці з зірками" призвала украинцев прийти в себя — причем тут Зеленский

Актуальное по теме