Шуляк рассказала, какие правки были внесены в новый законопроект о мобилизации
Всего в законопроект о мобилизации внесли более четырех тысяч правок. Секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что 3776 поправок были поданы в электронном виде и еще примерно 500 поправок подали вручную.
О том, какие основные изменения предложили в парламенте, рассказала Председатель Комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.
Увеличение срока бронирования работников
В новом законопроекте о мобилизации депутаты планируют увеличить сроки бронирования работников с шести до 12 месяцев и ввести возможность автоматического продления "брони". Такие правила будут касаться:
- предприятий, которые выполняют мобилизационные заказы;
- компаний, которые изготавливают товары и предоставляют услуги для ВСУ;
- предприятий, которые критически важны для работы экономики.
По словам Шуляк, увеличение срока бронирования работников было одной из ее ключевых правок.
Какие еще правки к законопроекту предложили депутаты
Кроме того, депутаты предложили:
- сделать законной мобилизацию осужденных людей, освобожденных от отбывания наказания, кроме тех, кто был осужден за совершение преступлений против нацбезопасности Украины и преступлений по статьям 402-406, 408-411, 426-433, 437-442 УКУ;
- разрешить украинцам снимать на видео и фотографировать действия работников ТЦК. Таким образом, это поможет гражданам законно фиксировать правонарушения военкомов;
- освободить от мобилизации саперов и деминеров во время обучения и работы по гуманитарному разминированию.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский внес в ВР законопроект о демобилизации военных, которые находятся на срочной службе. Его уже направили на рассмотрение Комитета по нацбезопасности.
Также мы писали, что новый закон о мобилизации предусматривает штрафы для военнообязанных, которые не обновили свои учетные данные. Если они этого не сделают в течение 61 дня, то могут получить штраф в размере 51 тысяч гривен.
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