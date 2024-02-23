Шуляк рассказала, какие правки были внесены в новый законопроект о мобилизации

Глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк. Фото: УНИАН

Всего в законопроект о мобилизации внесли более четырех тысяч правок. Секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что 3776 поправок были поданы в электронном виде и еще примерно 500 поправок подали вручную.

О том, какие основные изменения предложили в парламенте, рассказала Председатель Комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

Увеличение срока бронирования работников

В новом законопроекте о мобилизации депутаты планируют увеличить сроки бронирования работников с шести до 12 месяцев и ввести возможность автоматического продления "брони". Такие правила будут касаться:

предприятий, которые выполняют мобилизационные заказы;

компаний, которые изготавливают товары и предоставляют услуги для ВСУ;

предприятий, которые критически важны для работы экономики.

По словам Шуляк, увеличение срока бронирования работников было одной из ее ключевых правок.

Какие еще правки к законопроекту предложили депутаты

Кроме того, депутаты предложили:

сделать законной мобилизацию осужденных людей, освобожденных от отбывания наказания, кроме тех, кто был осужден за совершение преступлений против нацбезопасности Украины и преступлений по статьям 402-406, 408-411, 426-433, 437-442 УКУ;

разрешить украинцам снимать на видео и фотографировать действия работников ТЦК. Таким образом, это поможет гражданам законно фиксировать правонарушения военкомов;

освободить от мобилизации саперов и деминеров во время обучения и работы по гуманитарному разминированию.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский внес в ВР законопроект о демобилизации военных, которые находятся на срочной службе. Его уже направили на рассмотрение Комитета по нацбезопасности.

Также мы писали, что новый закон о мобилизации предусматривает штрафы для военнообязанных, которые не обновили свои учетные данные. Если они этого не сделают в течение 61 дня, то могут получить штраф в размере 51 тысяч гривен.