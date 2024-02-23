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Народна депутатка заявила, що влада має змінити підхід до мобілізації

23 лютого 2024 04:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Народна депутатка заявила, що влада має змінити підхід до мобілізації
Бійці Збройних сил України. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Народна депутатка України, членкиня Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз заявила, що влада має змінити підходи до мобілізації. За її словами, потрібно навести лад в обліку військовозобов'язаних.

Про це Ірина Фріз повідомила в ефірі телеканалу "Еспресо" у четвер, 22 лютого.

Фріз про зміни в підході влади до мобілізації

"Наголошую та тому, що ми маємо отримати відповідь, чи має держава фінансовий ресурс для забезпечення тієї кількості мобілізації, яку хочуть здійснити шляхом цього законопроєкту. Бажано, щоб влада взагалі змінила підходи до питання мобілізації", — зазначила депутатка.

За її словами, треба встановити чіткі черги військовозобов'язаних, яких можуть мобілізувати.

"Тоді такого несприйняття в суспільстві цей законопроєкт про мобілізацію не мав, і взагалі не було б необхідності для внесення цього законопроєкту. Тобто, якби держава розпочала з наведення ладу щодо військового обліку, то було б чітке розуміння скільки держава має мобілізаційного ресурсу", — пояснила Фріз.

Посадовиця додала, що потрібно створити мобілізаційний резерв і забезпечити його фінансово не лише формою та продуктами, а й зброєю та боєприпасами.

Нагадаємо, що новий законопроєкт про мобілізацію внесли до Ради 30 січня. Документ ухвалили в першому читанні 7 лютого. Стало відомо, коли відбудеться друге читання.

Також ми повідомляли, що нардеп Федір Веніславський назвав проблемні пункти законопроєкту про мобілізацію. Серед них конституційні обмеження прав і свобод людини.

Верховна Рада
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мобілізація
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фінанси
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війна

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