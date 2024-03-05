Як звільнитися зі служби мобілізованому студенту, якщо він мав право на відстрочку

Студенти мають подбати про свою відстрочку. Фото: tsn.ua

В законодавстві деякі підстави для відстрочки не співпадають з причинами звільнення з військової служби. Наприклад, якщо студента денного відділення вишу мобілізують примусово, то єдиним способом звільнитися зі служби стане довгий судовий процес.

Про це на своєму каналі в Telegram розповів адвокат Олександр Потєшін.

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Річ у тім, що стаття 26 закону "Про військовий обов’язок і військову службу", яка передбачає можливість звільнення військовослужбовців під час мобілізації у період дії правового режиму воєнного стану, не містить пункту "здобуття вищої освіти".

"Є такі підстави для відстрочки, які не співпадають з підставами для звільнення з військової служби. І здобуття освіти якраз і є однією з таких підстав. Тобто, відстрочку оформити можна, але в разі мобілізації, звільнитися — ні. Якщо мобілізують студента незаконно й він усе правильно зробив, повідомивши ТЦК належним чином про підставу для відстрочки, то єдиним порятунком буде — скасування мобілізаційного розпорядження ТЦК через суд. Звільнитися на підставі здобуття освіти неможливо", — підкреслив Олександр Потєшін.

Раніше ми писали, хто має право відмовитися від повістки. Також адвокат пояснив, чи можна відмовитися від повістки після закінчення терміну бронювання.