Как уволиться со службы мобилизованному студенту, если он имел право на отсрочку

Студенты должны позаботиться о своей отсрочке. Фото: tsn.ua

В законодательстве некоторые основания для отсрочки не совпадают с причинами увольнения с военной службы. Например, если студента дневного отделения вуза мобилизуют принудительно, то единственным способом уволиться со службы станет долгий судебный процесс.

Об этом на своем канале в Telegram рассказал адвокат Александр Потешин.

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Дело в том, что статья 26 закона "О воинской обязанности и военной службе", предусматривающая возможность увольнения военнослужащих во время мобилизации в период действия правового режима военного положения, не содержит пункта "получение высшего образования".

"Есть такие основания для отсрочки, которые не совпадают с основаниями для увольнения с военной службы. И получение образования как раз и является одним из таких оснований. То есть отсрочку оформить можно, но в случае мобилизации уволиться — нет. Если мобилизуют студента незаконно и он все правильно сделал, сообщив ТЦК должным образом об основании для отсрочки, то единственным спасением будет отмена мобилизационного распоряжения ТЦК через суд. Уволиться на основании получения образования невозможно", — подчеркнул Александр Потешин.

Ранее мы писали, кто имеет право отказаться от повестки. Также адвокат объяснил, можно ли отказаться от повестки по истечении срока бронирования.