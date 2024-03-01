Як мобілізуватимуть українських студентів закордонних вишів — адвокат

Частину студентів мобілізують. Фото: kursoviks.com.ua

Якщо ухвалять новий закон про мобілізацію, то не всі студенти денної форми навчання отримають відстрочку на час здобуття освіти. Також для ТЦК немає різниці, в якому виші вчиться військовозобов'язаний — в українському офлайн, чи закордонному онлайн.

Про це на своєму каналі в Telegram розповів адвокат Олександр Потєшін.

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Навчання у виші, у разі ухвалення нового законопроєкту, буде підставою для відстрочки лише при за умови збереження принципу по рівню освіти. Тобто, рівень має бути вищим від того, який вже є: від бакалавра, через магістра до аспіранта. Тобто, не можна здобувати другий фах, наприклад, магістра, потрібно поступати в аспірантуру.

"Якщо законопроєкт ухвалять, то військовозобов'язані, які не відповідатимуть критерію по рівню освіти, матимуть можливість довчитися до кінця навчального року. У кожному навчальному закладі це може бути різний строк. Але у більшості — до кінця літа 2024 року", — зазначив адвокат.

В статті 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не робляться якісь виключення або інший порядок у зв'язку з національної приналежності навчального закладу.

"Освіту можна здобувати онлайн і у кордонному виші. Головне, щоб були документи з перекладом та нотаріальним підтвердженням", — підсумував Потєшін.

Раніше ми писали, що робити, коли ВЛК не побачила хворобу. Також розповідали, які хитрощі застосовують ТЦК для мобілізації аспірантів.