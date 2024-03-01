Як мобілізуватимуть українських студентів закордонних вишів — адвокат

Адвокат уточнив нюанси мобілізації українських студентів закордонних вишів
Якщо ухвалять новий закон про мобілізацію, то не всі студенти денної форми навчання отримають відстрочку на час здобуття освіти. Також для ТЦК немає різниці, в якому виші вчиться військовозобов'язаний — в українському офлайн, чи закордонному онлайн.
Про це на своєму каналі в Telegram розповів адвокат Олександр Потєшін.
Навчання у виші, у разі ухвалення нового законопроєкту, буде підставою для відстрочки лише при за умови збереження принципу по рівню освіти. Тобто, рівень має бути вищим від того, який вже є: від бакалавра, через магістра до аспіранта. Тобто, не можна здобувати другий фах, наприклад, магістра, потрібно поступати в аспірантуру.
"Якщо законопроєкт ухвалять, то військовозобов'язані, які не відповідатимуть критерію по рівню освіти, матимуть можливість довчитися до кінця навчального року. У кожному навчальному закладі це може бути різний строк. Але у більшості — до кінця літа 2024 року", — зазначив адвокат.
В статті 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не робляться якісь виключення або інший порядок у зв'язку з національної приналежності навчального закладу.
"Освіту можна здобувати онлайн і у кордонному виші. Головне, щоб були документи з перекладом та нотаріальним підтвердженням", — підсумував Потєшін.
Раніше ми писали, що робити, коли ВЛК не побачила хворобу. Також розповідали, які хитрощі застосовують ТЦК для мобілізації аспірантів.
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