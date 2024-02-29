Мобилизация в Украине — что делать, если повестку вручили во время отпуска

Что делать, если вам вручили повестку во время отпуска — адвокат дал совет
Мобилизационные меры в связи с полномасштабным вторжением россии в Украине продолжаются. А значит, все военнообязанные мужчины могут получить повестку. Вручить этот документ по закону могут в любом общественном месте. Даже если вы находитесь в санатории или гостинице на отдыхе.
Что делать, если вам вручили повестку именно во время отпуска и как правильно реагировать, советы дал адвокат юридической консалтинговой компании "Де-юре" Юрий Сергиенко. Пишет издание "Телеграф".
Он напомнил, что в украинском законодательстве не предусмотрены требования по месту вручения повестки, а потому этот документ могут выписать где угодно.
"Если повестку вручают с соблюдением всех требований законодательства, то где ее вручают — на улице, блокпосте, в супермаркете, гостинице, санатории или любом другом городе, значение не имеет, это соответствует закону", — подчеркнул правовед.
Право вручать повестку имеют:
- представители ТЦК и СП;
- должностные лица районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК);
- соответствующие органы местного самоуправления;
- руководители (председатели) государственных органов;
- руководители органов местного самоуправления;
- руководители ЖЭКа, ОСМД;
- работодатели, руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности своим работникам и студентам.
Такие лица должны иметь соответствующее распоряжение руководителя ТЦК и СП, которое уполномочивает их выписывать повестки военнообязанным гражданам.
При этом Юрий Сергиенко подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах не имеют право вручать повестки:
- сотрудники полиции;
- представители территориальной обороны города;
- военные ВСУ;
- военные Национальной гвардии.
Эти лица не имеют полномочий в соответствии с действующим законодательством.
Если должностное лицо формирует повестку сразу перед вами, вы можете считать вручение повестки незаконным, отмечает эксперт. Повестки без подписи руководителя ТЦК и штампа незаконны.
"На практике такие должностные лица имеют при себе пустые бланки повесток. Их они заполняют на месте, когда установили личность человека. И хотя на таком пустом порядке уже может стоять подпись руководителя территориального центра комплектования (военкомата), его заполнение непосредственно при вас незаконно", — сказал адвокат.
Военнообязанным следует соблюдать следующие действия, если повестка была вручена в общественном месте:
- обратить внимание, кто именно вручает повестку;
- выяснить, есть ли распоряжение руководителя ТЦК и СП об уведомлении вас путем вручения повестки;
- снять событие на камеру.
Важно: если представители территориального центра при вас заполняют повестку и не ссылаются на распоряжение руководителя ТЦК и СП, повестку можно обжаловать в судебном порядке.
Раньше мы писали, нужно ли идти в ТЦК, если вас вызвали по телефону.
Напомним, мы сообщали, кто имеет право не идти в ТЦК и СП даже за повесткой.
Также мы говорили, что украинцам хотят официально разрешить снимать на камеру действия сотрудников ТЦК и СП.
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