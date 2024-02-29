Мобилизация в Украине — что делать, если повестку вручили во время отпуска

Военнообязанному мужчине вручают повестку. Фото: Львовский областной ТЦК и СП/Facebook

Мобилизационные меры в связи с полномасштабным вторжением россии в Украине продолжаются. А значит, все военнообязанные мужчины могут получить повестку. Вручить этот документ по закону могут в любом общественном месте. Даже если вы находитесь в санатории или гостинице на отдыхе.

Что делать, если вам вручили повестку именно во время отпуска и как правильно реагировать, советы дал адвокат юридической консалтинговой компании "Де-юре" Юрий Сергиенко. Пишет издание "Телеграф".

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Он напомнил, что в украинском законодательстве не предусмотрены требования по месту вручения повестки, а потому этот документ могут выписать где угодно.

"Если повестку вручают с соблюдением всех требований законодательства, то где ее вручают — на улице, блокпосте, в супермаркете, гостинице, санатории или любом другом городе, значение не имеет, это соответствует закону", — подчеркнул правовед.

Право вручать повестку имеют:

представители ТЦК и СП;

должностные лица районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК);

соответствующие органы местного самоуправления;

руководители (председатели) государственных органов;

руководители органов местного самоуправления;

руководители ЖЭКа, ОСМД;

работодатели, руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности своим работникам и студентам.

Такие лица должны иметь соответствующее распоряжение руководителя ТЦК и СП, которое уполномочивает их выписывать повестки военнообязанным гражданам.

Сотрудники ТЦК выписывают повестку мужчине. Иллюстративное фото: ВОТЦК и СП/Facebook

При этом Юрий Сергиенко подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах не имеют право вручать повестки:

сотрудники полиции;

представители территориальной обороны города;

военные ВСУ;

военные Национальной гвардии.

Эти лица не имеют полномочий в соответствии с действующим законодательством.

Если должностное лицо формирует повестку сразу перед вами, вы можете считать вручение повестки незаконным, отмечает эксперт. Повестки без подписи руководителя ТЦК и штампа незаконны.

"На практике такие должностные лица имеют при себе пустые бланки повесток. Их они заполняют на месте, когда установили личность человека. И хотя на таком пустом порядке уже может стоять подпись руководителя территориального центра комплектования (военкомата), его заполнение непосредственно при вас незаконно", — сказал адвокат.

Военнообязанным следует соблюдать следующие действия, если повестка была вручена в общественном месте:

обратить внимание, кто именно вручает повестку;

выяснить, есть ли распоряжение руководителя ТЦК и СП об уведомлении вас путем вручения повестки;

снять событие на камеру.

Важно: если представители территориального центра при вас заполняют повестку и не ссылаются на распоряжение руководителя ТЦК и СП, повестку можно обжаловать в судебном порядке.

Раньше мы писали, нужно ли идти в ТЦК, если вас вызвали по телефону.

Напомним, мы сообщали, кто имеет право не идти в ТЦК и СП даже за повесткой.

Также мы говорили, что украинцам хотят официально разрешить снимать на камеру действия сотрудников ТЦК и СП.