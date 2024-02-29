Что нужно для усиления мобилизации в Украине — ответ морпеха ВСУ

Мобилизованные мужчины на сборах. Фото: alamy.com

Офицер Морской пехоты Вооруженных сил Украины Дмитрий Иванов заявил, что усиление мобилизации возможно, но это требует непопулярных решений, которые могут не понравиться украинцам. Военный предлагает искать способы для увеличения численности армии через радикальные меры.

Об этом морской пехотинец написал на своей странице в Facebook в среду, 28 февраля.

Читайте также:

Усиление мобилизации в Украине

Иванов рассказал, что без изменений в законодательстве возможно сформировать пять новых бригад в Киеве за одну неделю, если украинские законодатели согласятся на непопулярные меры.

"Например, обязать всех мужчин постоянно носить с собой военно-учетный документ и сделать так, чтобы патрули проверяли эти документы на каждом шагу с усердием обученных овчарок. Второй способ — повторное прохождение ВВК всеми, кто снят с военного учета до 2022 года. Ну потому что я очень хорошо знаю, сколько стоило сделать "белый билет" до полномасштабки. И да, у каждого второго этот билет липовый", — написал Иванов.

Морпех критикует отсутствие политической воли для принятия срочных изменений в закон о мобилизации, отмечая саботаж со стороны украинского парламента и предпочтение прав уклоняющихся от призыва перед правами военных.

Сообщение Дмитрия Иванова. Фото: скриншот

Напомним, юрист Кристина Очкур сообщила, что в новой версии закона о мобилизации есть пункт о призыве многодетных мужчин, у которых есть долги по алиментам.

Ранее боец ВСУ Николай Мельник в эфире Новини.LIVE сообщил, что власти должны мобилизовать, опираясь не на количество призывников, а на их качество.