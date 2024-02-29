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Военный рассказал, как правильно мобилизовывать мужчин на войну

29 февраля 2024 04:24
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Мобилизация в Украине: военный назвал метод
Военный из 47-й бригады Николай Мельник. Фото: Новини.LIVE
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Военный Вооруженных сил Украины из 47-й бригады рассказал, что государство должно мобилизовать, опираясь не только на количество, но и на качество. Между тем, люди должны понимать, что воевать — это не выбор, а необходимость.

Об этом Николай Мельник рассказал в интервью Новини.LIVE.

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Идти на войну — это не выбор и не наказание, убежден военный. Это обязанность защищать свой дом.

"Война — это не всегда смерть. Может повезти, как мне (имеется в виду протезирование — ред.). Да и вообще — а какой выбор? Или ты защищаешь свой дом с автоматом, или ты получаешь Бучу, и у тебя не будет автомата", — рассказал Николай Мельник.

А чтобы защитить страну, необходимо мобилизовать множество людей. Однако не только количество в результате будет играть роль, но и качество.

"Очень сложно понять, как это государство будет петлять, если не мобилизовать необходимое количество людей. И не только количество, но и качество. Поскольку когда села выгребают и на штурмовиков бросают мужчин по 50 лет, то, пожалуй, это не лучшая идея. Надо рационально использовать имеющиеся у нас ресурсы", — объяснил военный.

Напомним, депутаты ВРУ предлагают ограничивать уклонистов в праве управлять автомобилем.

ВСУ
Украина
военный призыв
военные
мобилизация

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