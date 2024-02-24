Мобилизация в марте 2024 — кого из украинцев точно призовут в ряды ВСУ

Украинские военнослужащие на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 13 мая 2024 года. А это значит, что призыв военнообязанных мужчин на военную службу будет продолжаться.

Новини.LIVE рассказывает, кого с марта 2024 года будут мобилизовать в ряды ВСУ в первую очередь.

Какие повестки будут вручать военнообязанным в марте 2024 года

Согласно действующему законодательству, а именно ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", военнообязанные мужчины могут получить следующие виды повесток:

Для уточнения военно-учетных данных. На прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК). Мобилизационное распоряжение или боевая повестка.

Военнообязанный мужчина получил повестку. Фото: УНИАН

Кого могут мобилизовать в ряды ВСУ в марте 2024 года

По-прежнему повестки будут получать военнообязанные с боевым опытом, а уже потом — люди с определенными специальностями (водители, связисты, операторы БПЛА, специалисты по снайпингу, инструкторы и стрелки, IT-специалисты).

Первоочередно с первого месяца весны будут призывать на военную службу:

пригодных и ограниченно пригодных мужчин в возрасте от 27 до 60 лет с наличием боевого опыта;

пригодных и ограниченно пригодных мужчин в возрасте от 27 до 60 лет без военного опыта;

мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, если они проходили срочную службу и/или проходят военную службу в запасе или резерве;

снятых и исключенных из военного учета мужчин, которые признаны пригодными или ограниченно пригодными во время военного положения;

лиц, исключенных из перечня военнообязанных и изъятых из военного учета, если ВВК определит пригодными и у них нет проблем с законом.

По собственному желанию присоединиться к рядам ВСУ могут:

призывники от 18 до 27 лет, ранее не проходившие срочную службу — они могут подписать контракт с ВСУ;

женщины, пригодные по состоянию здоровья;

лица с инвалидностью и имеющие право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам — с прохождением службы по месту жительства;

граждане других стран, желающих защищать Украину.

Украинские военнослужащие. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Какие изменения в мобилизации готовят власти

Как известно, в ближайшее время в Верховной Раде должно состояться второе чтение проекта закона № 10449 об усовершенствовании процессов мобилизации.

Законопроект уже содержит серьезные изменения по военному учету, согласно которым призывной возраст будет снижен с 27 до 25 лет.

Также законопроектом хотят заставить всех мужчин призывного возраста в течение 60 дней обновить военно-учетные данные в электронном кабинете призывника или непосредственно в ТЦК и СП по месту проживания.

Народные депутаты обещают этот законопроект принять до конца февраля текущего года. В таком случае он вступит в силу уже в начале апреля, ведь документом предусмотрен переходный период продолжительностью один месяц.

Ранее мы сообщали, кто будет вручать повестки украинцам в 2024 году.

Напомним, мы писали, как пройти полноценную ВВК в 2024 году и какие документы требовать.

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