Мобилизация в Украине — юрист рассказала, кого могут призвать из многодетных мужчин

Боец ВСУ с ребенком. Фото иллюстративное: Facebook Сергея Гайдая

В обновленной версии законопроекта о мобилизации, которую вскоре будут рассматривать в Верховной Раде, есть пункт о призыве многодетных мужчин, имеющих задолженность с алиментами для детей. Поэтому для того, чтобы избежать призыва в армию, им следует позаботиться о погашении возможных алиментов.

Об этом рассказала украинская юрист Кристина Очкур, специалист адвокатского бюро "Пані в законі".

Кого мобилизуют из многодетных мужчин

Заметим, что "многодетными" в Украине считаются семьи, у которых трое и более несовершеннолетних детей.

"Мужчины, которые не платят алименты, при этом имеют трое или более детей, могут попасть под мобилизацию, несмотря на то, что многодетные", — уточнила Очкур.

Правозащитник обратила внимание, что обновленный законопроект внесет правки в статью 23 о пункте отсрочки мобилизации для многодетных родителей.

"Если за законопроект проголосуют в таком виде, то многодетные мужчины, которые не платят алименты, не смогут воспользоваться правом на отсрочку", — уточнила юрист.

В результате она посоветовала всем, у кого есть вероятные задолженности не медлить с их погашением, поскольку алименты не сгорят и никуда не исчезнут. По мнению юриста, если насчет призыва людей с инвалидностью в ВРУ еще могут принять новые правки, исправив предыдущую ситуацию, то на правки о задолженности алиментов правительство вряд ли может пойти.

Напомним, ранее член оборонного комитета Совета Александр Федиенко заявил, что украинцам разрешат снимать на камеру действия ТЦК, но только если те находятся в военной одежде.

Также адвокат Андрей Лавренюк объяснил, как следует действовать при попытке работников ТЦК СП вручить повестку на улице.