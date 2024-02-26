Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow Мобилизация в Украине — юрист рассказала, кого могут призвать из многодетных мужчин arrow

Мобилизация в Украине — юрист рассказала, кого могут призвать из многодетных мужчин

26 февраля 2024 19:10
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — юрист рассказала, кого могут призвать из многодетных мужчин
Боец ВСУ с ребенком. Фото иллюстративное: Facebook Сергея Гайдая
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В обновленной версии законопроекта о мобилизации, которую вскоре будут рассматривать в Верховной Раде, есть пункт о призыве многодетных мужчин, имеющих задолженность с алиментами для детей. Поэтому для того, чтобы избежать призыва в армию, им следует позаботиться о погашении возможных алиментов.

Об этом рассказала украинская юрист Кристина Очкур, специалист адвокатского бюро "Пані в законі".

Кого мобилизуют из многодетных мужчин

Заметим, что "многодетными" в Украине считаются семьи, у которых трое и более несовершеннолетних детей.

"Мужчины, которые не платят алименты, при этом имеют трое или более детей, могут попасть под мобилизацию, несмотря на то, что многодетные", — уточнила Очкур.

Правозащитник обратила внимание, что обновленный законопроект внесет правки в статью 23 о пункте отсрочки мобилизации для многодетных родителей.

"Если за законопроект проголосуют в таком виде, то многодетные мужчины, которые не платят алименты, не смогут воспользоваться правом на отсрочку", — уточнила юрист.

В результате она посоветовала всем, у кого есть вероятные задолженности не медлить с их погашением, поскольку алименты не сгорят и никуда не исчезнут. По мнению юриста, если насчет призыва людей с инвалидностью в ВРУ еще могут принять новые правки, исправив предыдущую ситуацию, то на правки о задолженности алиментов правительство вряд ли может пойти.

Напомним, ранее член оборонного комитета Совета Александр Федиенко заявил, что украинцам разрешат снимать на камеру действия ТЦК, но только если те находятся в военной одежде.

Также адвокат Андрей Лавренюк объяснил, как следует действовать при попытке работников ТЦК СП вручить повестку на улице.

Верховная Рада
дети
Украина
военный призыв
мобилизация
родители
юристы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

12 февраля 2024
Новость с видео

21:56Россияне использовали ракету "Циркон" во время последней атаки на Киев — что о ней известно

Актуальное по теме