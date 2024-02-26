Мобилизация в Украине — юрист рассказала, кого могут призвать из многодетных мужчин
В обновленной версии законопроекта о мобилизации, которую вскоре будут рассматривать в Верховной Раде, есть пункт о призыве многодетных мужчин, имеющих задолженность с алиментами для детей. Поэтому для того, чтобы избежать призыва в армию, им следует позаботиться о погашении возможных алиментов.
Об этом рассказала украинская юрист Кристина Очкур, специалист адвокатского бюро "Пані в законі".
Кого мобилизуют из многодетных мужчин
Заметим, что "многодетными" в Украине считаются семьи, у которых трое и более несовершеннолетних детей.
"Мужчины, которые не платят алименты, при этом имеют трое или более детей, могут попасть под мобилизацию, несмотря на то, что многодетные", — уточнила Очкур.
Правозащитник обратила внимание, что обновленный законопроект внесет правки в статью 23 о пункте отсрочки мобилизации для многодетных родителей.
"Если за законопроект проголосуют в таком виде, то многодетные мужчины, которые не платят алименты, не смогут воспользоваться правом на отсрочку", — уточнила юрист.
В результате она посоветовала всем, у кого есть вероятные задолженности не медлить с их погашением, поскольку алименты не сгорят и никуда не исчезнут. По мнению юриста, если насчет призыва людей с инвалидностью в ВРУ еще могут принять новые правки, исправив предыдущую ситуацию, то на правки о задолженности алиментов правительство вряд ли может пойти.
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