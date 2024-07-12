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Що означає статус "Потребує уточнення" в застосунку Резерв+

12 липня 2024 08:06
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Статус "Потребує уточнення" в Резерв+ — як оновити дані
Реєстр "Оберіг". Фото: Новини.LIVE
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Згідно з новим законом про мобілізацію всі військовозобов'язані повинні оновити свої облікові дані в ТЦК та СП до 16 липня. Водночас це можна зробити через спеціальний застосунок "Резерв+".

Що робити у разі статусу "потребує уточнення", пояснили Новини.LIVE.

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Під час оновлення військово-облікових даних у застосунку "Резерв+" військовозобов'язаний отримує статус, який відображає його поточний стан.

Інколи реєстр "Оберіг" може підтягнути статус "Потребує уточнення", що означає відсутність громадянина на обліку в жодному ТЦК та СП, хоч інформація про нього і  в реєстрі. 

У разі, якщо людина має військовий квиток, то це помилка ТЦК, а в іншому випадку — необхідно стати на облік. Однак звернутися до військкомату доведеться в обох ситуаціях.

Може бути таке, що військовозобов’язаний після зміни місця проживання був знятий з обліку в одному ТЦК, але чомусь не став на облік за новим місцем реєстрації. Тому слід особисто відвідати свій ТЦК та надати їм необхідні документи.

Нагадаємо, Кабмін забронював від мобілізації весь персонал неурядових організацій та підприємств, які мають закордонне фінансування і є критично важливими для функціонування економіки. 

Також ми писали, що уряд упорядкував централізований друк і надсилання повісток військовозобов’язаним поштою. Проєкт постанови був ухвалений на засіданні уряду.

військовий облік мобілізація повістки ТЦК та СП військовозобов'язані чоловіки

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