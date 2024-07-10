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Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

10 липня 2024 13:18
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Бронь від мобілізації — Кабмін надав відстрочку працівникам 133 неурядових організацій
Засідання Кабміну. Фото ілюстративне: Telegram Дениса Шмигаля
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Кабінет міністрів України забронював від мобілізації весь персонал неурядових організацій та підприємств, які мають закордонне фінансування і є критично важливими для функціонування економіки. Про це йдеться у наказі від 21 червня 2024 року. 

Про це пише Судово-юридична газета в середу, 10 липня.

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Бронь від мобілізації отримали організації, які отримують іноземне фінансування

Бронь від мобілізіції отримали спеціальні підрозділи ООН, дипломатичні установи, представники донорських, міжнародних, неурядових закордонних організацій. У переліку вказується, що вони пов'язані з США, Німеччиною, Великою Британією, Канадою, Бельгією тощо.

  • cписок організацій для броні
    Перелік організацій для бронювання, сторінка 1. Фото: скриншот з документу Кабміну
  • список організацій для броні
    Перелік організацій для бронювання, сторінка 2. Фото: скриншот з документу Кабміну
  • список організацій для броні
    Перелік організацій для бронювання, сторінка 3. Фото: скриншот з документу Кабміну
  • список організацій для броні
    Перелік організацій для бронювання, сторінка 4. Фото: скриншот з документу Кабміну
  • список організацій для броні
    Перелік організацій для бронювання, сторінка 5. Фото: скриншот з документу Кабміну
  • список організацій для броні
    Перелік організацій для бронювання, сторінка 6. Фото: скриншот з документу Кабміну
  • список організацій для броні
    Перелік організацій для бронювання, сторінка 7. Фото: скриншот з документу Кабміну
  • список організацій для броні
    Перелік організацій для бронювання, сторінка 8. Фото: скриншот з документу Кабміну
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Зокрема серед тих, хто отримав бронь від мобілізації: українські громадські організації — 17 позицій. Серед них, наприклад, ВГО "Громадська мережа "Опора", ГО "Інтерньюз-Україна", ГО "Трансперенсі Інтернешнл Україна", ГО "Інститут Київська міжнародна школа економіки".

А також товариства з обмеженою відповідальністю — понад 15 позицій.

Нагадаємо, для оформлення бронювання від мобілізації військовозобов’язаний повинен мати чинний військово-обліковий документ. Без нього, навіть за наявності приписного свідоцтва, забронювати працівника неможливо.

Раніше очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров заявив про початок бета-тестування електронного бронювання в застосунку "Дія".

Додамо, юрист пояснив, які відомості про військовозобов'язаного потрібні для бронювання від мобілізації.

Кабінет міністрів військовий призов мобілізація бронювання відстрочка військовозобов'язані

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