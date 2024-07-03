Повестка по почте — в Житомире начнут рассылку по новым правилам

Человек забирает письма на почте. Фото: Depositphotos

С 4 июля Житомирский городской совет начнет присылать повестки военнообязанным заказными письмами по месту их регистрации. В повестке будет указан срок, к которому нужно явиться в ТЦК, в случае отказа будет составлен админпротокол, по которому призывник должен будет уплатить штраф.

Об этом сообщает Суспільне Житомир в среду, 3 июля.

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С 4 июля Житомирский городской совет начнет рассылать повестки военнообязанным заказными письмами. По словам заместителя городского головы Житомира Олега Смаля, в повестке будет указан срок, в который нужно явиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Смаль подчеркнул, что эти действия регламентирует закон Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации (статья 18).

"Территориальный центр комплектования и социальной поддержки согласно распоряжению начальника ТЦК и СП обратился в городской совет относительно рассылки данных повесток. ТЦК будут формировать списки и передавать нам повестки, а мы в свою очередь будем отправлять их заказным письмом военнообязанным", — отметил Смаля.

Рекомендованное письмо будут отправлять военнообязанным по месту их регистрации. В повестке будет указан срок, в который военнообязанный должен обратиться в ТЦК и СП.

"Если же военнообязанный отказался от вручения рекомендованного письма и не явился в ТЦК, сообщат полиции, которая будет осуществлять розыск мужчины и доставит его в ТЦК. После чего на него составят административный протокол от 17 тысяч гривен", — заявил заместитель городского главы Житомира.

Ранее мы писали, что согласно новым правилам повестки военнообязанным, призывникам и резервистам будут отправляться теперь с рекомендованным вручением. Электронные повестки пока не планируют вводить.

Также мы рассказывали, как правильно реагировать, если сотрудники ТЦК принесли повестку военнообязанному домой, и какой должен быть порядок действий.