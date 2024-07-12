Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow Что означает статус "Требует уточнения" в приложении Резерв+ arrow

Что означает статус "Требует уточнения" в приложении Резерв+

12 июля 2024 08:06
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Статус "Требует уточнения" в Резерв+ - как обновить данные
Реестр "Оберег". Фото: Новини.LIVE
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Согласно новому закону о мобилизации, все военнообязанные должны обновить свои учетные данные в ТЦК и СП до 16 июля. В то же время это можно сделать через специальное приложение "Резерв+".

Что делать в случае статуса "нуждается в уточнении", пояснили Новини.LIVE.

Читайте также:

Статус требует уточнения в Резерв+

Во время обновления военно-учетных данных в приложении "Резерв+" военнообязанный получает статус, отображающий его текущее состояние.

Иногда реестр "Оберіг" может подтянуть статус "Требует уточнения", что означает отсутствие гражданина на учете ни в одном ТЦК и СП, хотя информация о нем есть в реестре.

В случае, если человек имеет военный билет, это ошибка ТЦК, а в противном случае — необходимо стать на учет. Однако обратиться в военкомат придется в обеих ситуациях.

Может быть, что военнообязанный после смены места жительства был снят с учета в одном ТЦК, но почему-то не стал на учет по новому месту регистрации. Поэтому лично посетить свой ТЦК и предоставить им необходимые документы.

Напомним, Кабмин забронировал от мобилизации весь персонал неправительственных организаций и предприятий, имеющих зарубежное финансирование и критически важных для функционирования экономики.

Также мы писали, что правительство упорядочило централизованную печать и отправку повесток военнообязанным по почте. Проект постановления был принят на заседании правительства.

военный учет мобилизация повестки ТЦК и СП военнообязанные мужчины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля