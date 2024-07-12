Статус "Требует уточнения" в Резерв+ - как обновить данные

Реестр "Оберег". Фото: Новини.LIVE

Согласно новому закону о мобилизации, все военнообязанные должны обновить свои учетные данные в ТЦК и СП до 16 июля. В то же время это можно сделать через специальное приложение "Резерв+".

Что делать в случае статуса "нуждается в уточнении", пояснили Новини.LIVE.

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Статус требует уточнения в Резерв+

Во время обновления военно-учетных данных в приложении "Резерв+" военнообязанный получает статус, отображающий его текущее состояние.

Иногда реестр "Оберіг" может подтянуть статус "Требует уточнения", что означает отсутствие гражданина на учете ни в одном ТЦК и СП, хотя информация о нем есть в реестре.

В случае, если человек имеет военный билет, это ошибка ТЦК, а в противном случае — необходимо стать на учет. Однако обратиться в военкомат придется в обеих ситуациях.

Может быть, что военнообязанный после смены места жительства был снят с учета в одном ТЦК, но почему-то не стал на учет по новому месту регистрации. Поэтому лично посетить свой ТЦК и предоставить им необходимые документы.

Напомним, Кабмин забронировал от мобилизации весь персонал неправительственных организаций и предприятий, имеющих зарубежное финансирование и критически важных для функционирования экономики.

Также мы писали, что правительство упорядочило централизованную печать и отправку повесток военнообязанным по почте. Проект постановления был принят на заседании правительства.