Адвокат розповів, чи можлива в Україні мобілізація 18-річних заочників

Студент за комп' ютером. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Українських 18-річних хлопців-заочників, які стоять на обліку призовників і мають приписне посвідчення, не можуть призвати на військову службу без їхньої згоди. Мобілізувати таких громадян можуть лише тоді, коли їм виповниться 25 років.

Про це на порталі b2bconsult3 розповів адвокат Андрій Межирицький.

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Скриншот повідомлення Андрія Межирицького

Що каже адвокат щодо мобілізації юнаків-заочніків, які нещодавно стали повнолітніми

Українським законодавством передбачено три види військового обліку: облік призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Якщо юнак перебуває на обліку призовників і має відповідне посвідчення, долучитися до війська він може лише за власним бажанням.

"Якщо особа була визнана непридатною до військової служби в мирний час та має тимчасове посвідчення військовозобов'язаного або не має жодного військово-облікового документа, то така особа може бути мобілізована. Якщо хлопець перебуває на військовому обліку призовників і має приписне посвідчення, то його не можуть призвати на військову служби до досягнення ним 25 років. За інших обставин він може бути мобілізованим по досягненні 18 років", — підсумував Межирицький.

Нагадаємо, згідно із новим законом, мобілізації підлягають три категорії студентів. Йдеться про заочників, здобувачів другої або третьої вищої освіти та тих, хто здобуває освіту, що за рівнем нижче за вже наявну.

Також ми повідомляли, за яких умов студенти можуть отримати відстрочку від військового призову під час мобілізації. Зокрема, право на відстрочку мають ті, хто вступив на бюджеті денної або дуальної форми навчання.