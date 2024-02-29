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Что будет за игнорирование повестки, которую вручили на работе сотруднику с инвалидностью

29 февраля 2024 20:00
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Может ли лицо с инвалидностью не прийти по повестке, которую вручили на работе
Игнорировать повестку не стоит. Фото: goloskarpat.info
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине каждый работодатель обязан помогать вести учет военнообязанных, а при необходимости передавать от ТЦК повестки. Если повестка была вручена работнику с инвалидностью, он не имеет права ее проигнорировать.

Об этом на своем канале в Telegram рассказал адвокат Александр Потешин.

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Если на предприятии работодатель вручит под подпись приказ о необходимости явки в ТЦК на конкретную дату и время и это проигнорировать, то для работника может наступить административная ответственность, как за неявку по повестке.

По ч. 2 ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях за это предусмотрен штраф от 850 до 1700 грн, по ч. 2 ст. 210-1 КУоАП — от 3400 до 5100 грн.

"При сохранении трудовых отношений ТЦК будет неоднократно вызывать к себе через работодателя. Последний по правилам военного учета обязан вручать под подпись документы по явке в ТЦК", — отметил адвокат.

Что касается инвалидности, то согласно постановлению Кабинета министров Украины №225 от 8 марта 2022 года, она продлевается автоматически до конца военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены.

"Но как себя поведет ТЦК с этой пролонгацией — под вопросом", — подытожил Александр Потешин.

Ранее мы писали, кто имеет право отказаться от повестки. Также адвокат объяснил, можно ли отказаться от повестки по истечении срока бронирования.

мобилизация
повестки
война в Украине
ТЦК и СП
военнообязанные
лицо с инвалидностью

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