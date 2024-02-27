Мобілізація заброньованих працівників — як захистити свої права, якщо повістку видали незаконно

Співробітники ТЦК прийшли до чоловіка для вручення повістки. Ілюстративне фото: скриншот з Youtube

Законом України закріплений перелік громадян, які не підлягають під мобілізацію. Зокрема, заброньовані співробітники підприємств, установ та організацій. Однак деколи навіть така категорія чоловіків отримує повістки.

Адвокат Владислав Зайцев пояснив, чи є законним вручення повісток заброньованим працівникам та як захистити свої права, якщо вас мобілізували.

Чи можуть в Україні мобілізувати заброньованих працівників

В Україні загальним правилом встановлено, що особи, які мають відстрочку від служби в армії, можуть вступити до лав ЗСУ лише за власним бажанням. Однак таке правило не поширюється на заброньованих працівників. Згідно з Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" для заброньованих працівників не передбачена мобілізація за їхньою згодою.

"Отже, законом фактично встановлена імперативна заборона на мобілізацію заброньованих працівників. Тобто навіть у разі згоди таких осіб на призов, прийняття їх на службу забороняється", — вказав адвокат.

Як захистити свої права у випадку отримання повістки

Досить часто співробітники ТЦК та СП не зважають на бронь працівників та вручають їм повістки, тим самим порушуючи закон. Адвокат назвав два варіанти, як можна захистити свої права.

Досудовий. Чоловік може надіслати скаргу до Міноборони на дії ТЦК і наполягати на скасуванні наказу про військовий призов. Однак такий спосіб часто є марним. Зазвичай дають формальну відмову у задоволенні скарги, посилаючись на відсутність підстав для звільнення зі служби. Судовий. Як зазначає адвокат, цей метод є найбільш ефективним. Чоловік, що отримав повістку, має звернутися до суду з позовом.

"Хоча на сьогодні вже є достатньо велика кількість судових рішень щодо оскарження наказів про призов на службу заброньованих осіб, єдина правова позиція відсутня. Тому існує як позитивна, так і негативна судова практика", — додав Зайцев.

Нагадаємо, у разі неявки до ТЦК після отримання повістки особа може бути притягнута до адміністративної відповідальності. Їй загрожує штраф у розмірі до 5 тисяч гривень.

Також ми писали про те, що адвокатка Марія Левченко пояснила, що буде з вже наданими відстрочками від призову після ухвалення нового закону про мобілізацію. Юристка зазначила, що законодавство не передбачає терміну для надання відстрочки під час воєнного стану.