РФ заявила о продвижении на Сумщине: в ВСУ опровергли

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Украинские военные опровергли заявления российского Минобороны о якобы захвате села Мирополье в Сумской области. Они подчеркнули, что информация оккупантов не соответствует действительности.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявила группировка войск "Курск".

Фейки РФ о продвижении на Сумщине

Военные заявили, что украинские подразделения полностью контролируют район, а какого-либо продвижения российских войск в Сумской области не зафиксировано.

"Группировка войск "Курск" сообщает: наши подразделения контролируют район, никакого продвижения врага нет, как и никаких штурмовых действий в том районе в течение последних нескольких дней", — говорится в сообщении.

В ВСУ связывают появление таких заявлений с приближением 9 мая, когда Россия традиционно активизирует пропаганду и пытается демонстрировать "успехи" на фронте.

"Мы снова наблюдаем информационные конвульсии к очередной "священной дате". Подобные "захваты" часто существуют только в информационном пространстве", — отметили военные.

Украинские защитники уверяют, что продолжают выполнять боевые задачи и призывают граждан доверять исключительно официальным источникам информации.

Скриншот сообщения группировки войск "Курск"

Как писали Новини.LIVE, за последнюю неделю российские войска совершили более 80 атак на Константиновском направлении. Армия РФ пытается проводить здесь наступательные действия малыми пехотными группами под прикрытием артиллерии и дронов.

В то же время в DeepState сообщали, что Россия оккупировала на 11,9% меньше территории в апреле, чем в марте. Это с учетом того, что количество штурмовых действий противника увеличилось на 2,2%.