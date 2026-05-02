Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Штаб РФ заявила о продвижении на Сумщине: в ВСУ опровергли

РФ заявила о продвижении на Сумщине: в ВСУ опровергли

Ua ru
Дата публикации 2 мая 2026 23:52
РФ заявила о продвижении на Сумщине: в ВСУ опровергли
Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Украинские военные опровергли заявления российского Минобороны о якобы захвате села Мирополье в Сумской области. Они подчеркнули, что информация оккупантов не соответствует действительности.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявила группировка войск "Курск".

Фейки РФ о продвижении на Сумщине

Военные заявили, что украинские подразделения полностью контролируют район, а какого-либо продвижения российских войск в Сумской области не зафиксировано.

"Группировка войск "Курск" сообщает: наши подразделения контролируют район, никакого продвижения врага нет, как и никаких штурмовых действий в том районе в течение последних нескольких дней", — говорится в сообщении.

В ВСУ связывают появление таких заявлений с приближением 9 мая, когда Россия традиционно активизирует пропаганду и пытается демонстрировать "успехи" на фронте.

Читайте также:

"Мы снова наблюдаем информационные конвульсии к очередной "священной дате". Подобные "захваты" часто существуют только в информационном пространстве", — отметили военные.

Украинские защитники уверяют, что продолжают выполнять боевые задачи и призывают граждан доверять исключительно официальным источникам информации.

Ситуація у Сумській області
Скриншот сообщения группировки войск "Курск"

Как писали Новини.LIVE, за последнюю неделю российские войска совершили более 80 атак на Константиновском направлении. Армия РФ пытается проводить здесь наступательные действия малыми пехотными группами под прикрытием артиллерии и дронов.

В то же время в DeepState сообщали, что Россия оккупировала на 11,9% меньше территории в апреле, чем в марте. Это с учетом того, что количество штурмовых действий противника увеличилось на 2,2%.

Сумская область война в Украине фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации