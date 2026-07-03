Заместитель министра обороны: реформа ТЦК затронет зарплаты военнослужащих, СЗЧ и рекрутинг

Сотрудники ТЦК. Фото: Армия Информ

Реформа территориальных центров комплектования должна охватить не только изменения в работе самих ТЦК, но и комплексные меры по улучшению комплектования украинской армии. Среди ключевых направлений — повышение денежной мотивации военнослужащих, урегулирование вопроса самовольного оставления части (СОЧ) и развитие международного рекрутинга.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Василий Шкураков в Верховной Раде, передает Новини.LIVE.

Какие изменения предусматривает реформа ТЦК

По его словам, одним из приоритетов является финансовая мотивация военных, непосредственно выполняющих боевые задачи. Для этого в июне правительство приняло постановление № 768, а Министерство обороны разработало приказ № 222, который уже зарегистрирован в Министерстве юстиции.

"Сегодня уже реализована часть этих мер. Прежде всего урегулируется вопрос надлежащего денежного обеспечения военнослужащих, которые непосредственно рискуют своей жизнью. Именно таким образом стимулируются их заработные платы. Во исполнение постановления правительства был разработан приказ Министерства обороны № 222, который определяет, кому и каким образом будут осуществляться мотивационные выплаты", — пояснил Шкураков.

Он уточнил, что документ регламентирует порядок начисления дополнительных выплат, в частности 170 тысяч гривен для военных, находящихся непосредственно на линии боевого столкновения, а также других мотивационных надбавок. Отдельно урегулированы выплаты за участие в штурмовых действиях — от 20 до 40 тысяч гривен за день выполнения боевой задачи.

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Еще одним важным направлением реформы, по словам чиновника, является урегулирование вопроса самовольного оставления воинской части. Он напомнил, что с 12 июня уже работает государственная программа возвращения военнослужащих из СЗЧ.

"Для того чтобы приступить к реформе ТЦК, необходимо также решить вопрос о самовольном оставлении воинской части. Соответствующие решения уже приняты, а с 12 июня запущена программа возвращения. Третья очень важная составляющая — это международный рекрутинг, то есть привлечение в ряды Вооруженных сил представителей иностранных государств, которые также выполняют задачи по защите Украины", — подчеркнул заместитель министра.

По словам Шкуракова, после реализации этих трех направлений Министерство обороны планирует перейти к полноценному внедрению реформы территориальных центров комплектования.

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