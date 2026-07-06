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Главная Штаб Минобороны: военные получат дополнительные 10 тыс. грн в июле

Минобороны: военные получат дополнительные 10 тыс. грн в июле

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Дата публикации 6 июля 2026 15:55
Военным выплатят дополнительные 10 000 — когда поступят боевые
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

В июле военнослужащие получат дополнительное вознаграждение в размере 10 тысяч гривен за службу в тылу за июнь. Средства поступят одновременно с дополнительным вознаграждением за непосредственное участие в боевых действиях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Минобороны.

Дополнительные 10 тыс. грн военным в июле

В ведомстве отметили, что выплаты, которые военные уже получили или получат в ближайшие дни, являются базовым денежным обеспечением. В настоящее время Минобороны, Генеральный штаб ВСУ и другие органы военного управления доводят до воинских частей порядок осуществления новых выплат за июнь.

В частности, боевые выплаты и вознаграждения за взятие оккупантов в плен будут начислены после издания командирами воинских частей соответствующих приказов с определением размера выплат каждому военнослужащему.

Вознаграждения за ударно-поисковые и штурмовые действия будут выплачиваться после поступления документов, подтверждающих выполнение таких задач. Если подтверждение поступит с опозданием, средства будут начислены уже в следующем месяце.

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"Вместе с тем, в приказе № 260 Минобороны предусмотрено, что высшему штабу на подтверждение штурмовых действий предоставляется три суток", — говорится в сообщении.

Кроме того, выплаты за уничтожение живой силы противника будут производиться после проверки информации в системе "Дельта" и издания соответствующего приказа командира. Порядок проведения такой проверки в ведомстве пообещали обнародовать отдельно.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на командира расчета БПЛА 3-й ОШБр с позывным "Пиц", ВСУ ВСУ расширили на фронте килзону для россиян до 30–40 километров. Ситуацию на поле боя изменило развитие беспилотных систем.

В то же время в Воздушных силах сообщили, что Россия меняет тактику обстрелов Украины. Враг начал перемещать свои противокорабельные ракетные комплексы к северным границам Украины, чтобы сократить время подлета сверхбыстрых целей к городам.

Минобороны выплаты военные
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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