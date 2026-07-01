Украина использует отечественные КАБы против России

Михаил Федоров. Фото: t.me/zedigital

Министр обороны Михаил Федоров сообщил, что Украина уже применяет против российских оккупантов корректируемые авиационные бомбы (КАБ), разработанные двумя из восьми отечественных производителей. Хотя процесс достижения полной эффективности новых средств поражения требует времени, уже имеющиеся результаты свидетельствуют об их значительном потенциале.

Об этом сообщает "Милитарный" со ссылкой на выступление Михаила Федорова в ходе мероприятия Brave1 Advantage, передает Новини.LIVE.

Украина использует против РФ отечественные КАБы

Федоров отметил, что показатели поражения и эффективности отечественных КАБ на этапе испытаний демонстрируют довольно высокие результаты.

Разработка в настоящее время ведется в формате командной работы — создаются средства поражения различных весовых категорий с различными тактико-техническими характеристиками и принципами действия.

Разработка КАБ происходит в рамках более широкой инновационной стратегии Brave1.

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