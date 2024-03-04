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Как вносят и изымают информацию об уклонистах в базе Армор — адвокат

4 марта 2024 20:00
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Какие полиция имеет права на попавших в базу "Армор" уклонистов — юрист
Полиция не может задержать уклониста. Фото: apostrophe.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Ранее в информационно-поисковую систему "Армор" МВД вносили всех на основании обращения начальника ТЦК. Является ли присутствие в базе уклонистов основанием для задержания военнообязанного?

Об этом адвокат Роман Симутин рассказал на своем канале в Telegram.

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"Дошло до того, — отметил адвокат, — что количество жалоб возросло до таких критических пределов, что полиция выставила требование: либо подтверждайте вручение повестки, корешок о вручении, либо ничего не будет. А всем, кто узнал о своем попадании в базу "Армор" как уклонист и обращался в полицию с требованием изъять информацию, начали отвечать, что данные отсутствуют. То есть они просто удалили информацию, и все".

Кто должен вносить данные о гражданах в "Армор"

Согласно ст. 26 закона "О Национальной полиции" полиция имеет право вносить данные о лицах, совершивших правонарушения, производство по делам которых осуществляется полицией. А производство по делам по статьям 210 и 210-1 КУоАП осуществляется исключительно начальником ТЦК.

Какое изменение планируется

В закон "О Национальной полиции" планируется внести небольшое изменение и расширить пункт 8 ст. 26, и он будет звучать так: "лиц, совершивших административные правонарушения, производство по делам которых осуществляется полицией или территориальными центрами комплектования и социальной поддержки".

Что означает это изменение

"Это не будет работать, ведь для задержания и доставки в ТЦК нужны доказательства совершения правонарушения. А информация в планшете об уклонисте, что подтверждается судебной практикой, не является доказательством, поэтому задержание будет неправомерным", — подытожил Симутин.

Ранее мы писали, кто имеет право отказаться от повестки. Также адвокат объяснил, можно ли отказаться от повестки по истечении срока бронирования.

МВД
полиция
мобилизация
война в Украине
ТЦК и СП
военнообязанные
уклонисты

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