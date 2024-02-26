Повестку засунули в дверь — юрист объяснил, какой будет ответственность за неявку.

Какова ответственность за неявку по повестке, которую положили под дверь — юрист
Часто повестку не вручают под роспись лично военнообязанному, а оставляют ее в почтовом ящике или под дверью. Какие могут быть последствия, если человек не явится по этому документу в ТЦК и СП.
Об этом на своем канале в Telegram рассказал адвокат Александр Потешин.
"Последствий в виде штрафа по такой повестке точно не будет. Это связано с тем, что повестка не была вручена согласно требованиям законодательства — лично под подпись военнообязанному. Но на практике ТЦК по подобным случаям может подать заявление в полицию на включение лица в розыск в базу "Армор". Имейте в виду эту особенность пересекая блокпосты или встречаясь с полицией", — отметил адвокат.
Что такое база "Армор"
Информационно-розыскная система МВД по нескольким критериям. Данные базы позволяют узнать многие факты о проверяемом лице — от регистрации транспортных средств до всех незаконных действий гражданина за несколько десятилетий.
Как это работает на практике
- ТЦК заполняет специальный бланк и направляет его в полицию для внесения лица в базу (розыск уклонистов).
- Лицо вносят в систему "Армор".
- При проверке документов патрульный вносит данные разыскиваемого лица в программу на планшете, после чего красным высвечивается соответствующее сообщение.
- Полиция должна вызвать представителей ТЦК и СП, которые и будут заниматься таким военнообязанным.
Ранее мы писали, кто имеет право отказаться от повестки. Также адвокат объяснил, можно ли отказаться от повестки по истечении срока бронирования.
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