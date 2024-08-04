Любовный кризис в Украине — из-за мобилизации мужчин стало меньше

В населенных пунктах Украины из-за мобилизации стало мало мужчин, назревает любовный кризис, — NYT
В Украине из-за войны, которую ведет против нашего государства Россия, обострится любовный кризис. Это обусловлено сокращением числа мужчин в городах и селах из-за мобилизации.
Об этом сообщает New York Times в воскресенье, 4 августа.
Любовный кризис в Украине
Издание сообщает, что война влияет на романтические отношения между молодыми людьми. Из-за ряда проблем в стране обостряется любовный кризис.
"Война повлекла за собой хаос на сцене знакомств. Хотя стремление к любви может казаться второстепенным в связи с ракетными атаками, перебоями в электроснабжении и нехваткой пищи, многие украинцы говорят, что им нужны романтические отношения, чтобы помочь им справиться с травмой жизни в стране, которая воюет", — говорится в материале.
Издание также отмечает, что для женщин эта проблема стоит особенно остро, поскольку погибло много мужчин. Значительное их количество находится на передовой, некоторые бежали из страны, а другие не желают покидать свои дома, боясь быть остановленными на улице работниками ТЦК.
Авторы издания уверяют, что в таких городах, как Киев, присутствие мужчин заметно сократилось, а в некоторых селах призыв на военную службу опустошил мужское население.
"Остается небольшой процент мужчин, которые готовы и хотят отношений", — считает украинский психотерапевт и сексолог Маргарита Стельмашова.
Боятся военнослужащих
Война также усложнила установление долгосрочных отношений. Многие солдаты испытывают психологический стресс, напрягающий их интимные связи, объясняют сексологи.
И несколько женщин признались в интервью, что они волнуются по поводу встреч с военнослужащими, которые могли иметь травму войны и однажды могут погибнуть.
В NYT также приводят информацию от правительства Украины, согласно которой в прошлом году в нашем государстве было наименьшее количество родившихся и второе самое низкое количество браков за последние 10 лет.
Читайте Новини.LIVE!