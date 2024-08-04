Любовный кризис в Украине — из-за мобилизации мужчин стало меньше

Одинокая женщина на улице. Фото иллюстративное: NYT

В Украине из-за войны, которую ведет против нашего государства Россия, обострится любовный кризис. Это обусловлено сокращением числа мужчин в городах и селах из-за мобилизации.

Об этом сообщает New York Times в воскресенье, 4 августа.

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Любовный кризис в Украине

Издание сообщает, что война влияет на романтические отношения между молодыми людьми. Из-за ряда проблем в стране обостряется любовный кризис.

"Война повлекла за собой хаос на сцене знакомств. Хотя стремление к любви может казаться второстепенным в связи с ракетными атаками, перебоями в электроснабжении и нехваткой пищи, многие украинцы говорят, что им нужны романтические отношения, чтобы помочь им справиться с травмой жизни в стране, которая воюет", — говорится в материале.

Издание также отмечает, что для женщин эта проблема стоит особенно остро, поскольку погибло много мужчин. Значительное их количество находится на передовой, некоторые бежали из страны, а другие не желают покидать свои дома, боясь быть остановленными на улице работниками ТЦК.

Авторы издания уверяют, что в таких городах, как Киев, присутствие мужчин заметно сократилось, а в некоторых селах призыв на военную службу опустошил мужское население.

"Остается небольшой процент мужчин, которые готовы и хотят отношений", — считает украинский психотерапевт и сексолог Маргарита Стельмашова.

Боятся военнослужащих

Война также усложнила установление долгосрочных отношений. Многие солдаты испытывают психологический стресс, напрягающий их интимные связи, объясняют сексологи.

И несколько женщин признались в интервью, что они волнуются по поводу встреч с военнослужащими, которые могли иметь травму войны и однажды могут погибнуть.

В NYT также приводят информацию от правительства Украины, согласно которой в прошлом году в нашем государстве было наименьшее количество родившихся и второе самое низкое количество браков за последние 10 лет.