Для военных создадут веб-портал Армия+ — подробности

Минобороны разработает веб-портал для военных "Армия+" — какие у него будут функции
Правительство одобрило Положение о Государственном веб-портале электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны "Армия+". Обеспечить создание и запуск портала Министерство обороны.
Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram во вторник, 30 июля.
Создание портала для военных
Документ определяет цель, задачи, функциональные возможности и участников портала "Армия+", его организационную структуру и электронное информационное взаимодействие, перечень используемых на портале информационных ресурсов, а также другие аспекты его работы.
Нардеп Алексей Гончаренко отметил, что среди основных функций портала будут:
- Предоставление электронных публичных услуг для получения и использования информации из государственных электронных ресурсов.
- Возможность представления заявлений, электронных отчетов и других обращений.
- Доступ к информации из других государственных электронных ресурсов через электронный кабинет.
- Формирование и отображение сведений по военным документам.
- Размещение мультимедийного контента, проведение опросов и тестов.
- Трансляция телевизионных или радиопрограмм и другие функции.
"У каждого будет свой кабинет пользователя, где будет возможность пользоваться всеми услугами. Минобороны должно обеспечить создание и ввод в эксплуатацию этого приложения", — говорится в сообщении.
Напомним, при обновлении данных в мобильном приложении "Резерв+" некоторые пользователи сталкиваются с тем, что в приложении, несмотря на надпись "данные обновлены", остается статус "не на учете". Юрист объяснил, считается ли процедура успешной, если не сгенерирован QR-код.
Ранее мы сообщали, что неточные или неполные данные в приложении "Резерв+" после обновления данных не являются проблемой военнообязанного гражданина, и в ТЦК ему не нужно идти. Единственное, что можно сделать, — отправить заказным письмом заявление с просьбой откорректировать данные.
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