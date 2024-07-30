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Минобороны разработает веб-портал для военных "Армия+" — какие у него будут функции

30 июля 2024 17:23
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Для военных создадут веб-портал Армия+ — подробности
Украинский солдат со смартфоном. Фото: Генштаб ВСУ
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Правительство одобрило Положение о Государственном веб-портале электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны "Армия+". Обеспечить создание и запуск портала Министерство обороны.

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram во вторник, 30 июля.

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Создание портала для военных

Документ определяет цель, задачи, функциональные возможности и участников портала "Армия+", его организационную структуру и электронное информационное взаимодействие, перечень используемых на портале информационных ресурсов, а также другие аспекты его работы.

Нардеп Алексей Гончаренко отметил, что среди основных функций портала будут:

  • Предоставление электронных публичных услуг для получения и использования информации из государственных электронных ресурсов.
  • Возможность представления заявлений, электронных отчетов и других обращений.
  • Доступ к информации из других государственных электронных ресурсов через электронный кабинет.
  • Формирование и отображение сведений по военным документам.
  • Размещение мультимедийного контента, проведение опросов и тестов.
  • Трансляция телевизионных или радиопрограмм и другие функции.

"У каждого будет свой кабинет пользователя, где будет возможность пользоваться всеми услугами. Минобороны должно обеспечить создание и ввод в эксплуатацию этого приложения", — говорится в сообщении.

Напомним, при обновлении данных в мобильном приложении "Резерв+" некоторые пользователи сталкиваются с тем, что в приложении, несмотря на надпись "данные обновлены", остается статус "не на учете". Юрист объяснил, считается ли процедура успешной, если не сгенерирован QR-код.

Ранее мы сообщали, что неточные или неполные данные в приложении "Резерв+" после обновления данных не являются проблемой военнообязанного гражданина, и в ТЦК ему не нужно идти. Единственное, что можно сделать, — отправить заказным письмом заявление с просьбой откорректировать данные.

Кабинет министров Украина армия военные Министерство обороны

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