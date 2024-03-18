Бронирование от мобилизации — юристы шокировали мужчин неожиданным заявлением

Сотрудники ТЦК вручают мужчине повестку. Фото: vinnitsa.info

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, однако некоторые работники государственных предприятий, принадлежащих к категории военнообязанных мужчин, могут получить так называемую бронь от мобилизации. Учитывая это, возникают вопросы возможности мобилизации во время процесса предоставления и обновления документов для военно-врачебных комиссий.

На этот вопрос ответили адвокаты на uristy.ua.

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Юрист Евгений Корнийчук отметил возможность решения подобных ситуаций путем выхода на больничный и отсрочки появления до получения "брони", особенно для работников критически важных предприятий.

Он отметил, что в таком случае не следует подвергаться психологическому давлению, поскольку отсутствует уголовная ответственность за отказ от мобилизации, если бронирование будет восстановлена.

В свою очередь, адвокат Вячеслав Кирда также подтвердил риск получения повестки во время действия "брони", даже если до ее окончания остается несколько месяцев. Он отметил необходимость поддержки со стороны работодателя для упрощения процесса получения соответствующих документов и избегания мобилизации, особенно в ситуациях, когда процесс получения "брони" может затянуться.

Напомним, народный депутат Украины Михаил Цымбалюк заявил, что законопроект о мобилизации все равно будет иметь определенные ограничения прав и свобод украинцев даже при всех правках.

Кроме того, народный депутат Федор Вениславский, кто из мужчин может получить бронь от мобилизации.