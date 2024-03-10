Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow Где работники ТЦК могут законно вручать повестки, — объяснение юриста arrow

Где работники ТЦК могут законно вручать повестки, — объяснение юриста

10 марта 2024 20:24
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Где работники ТЦК имеют право издавать повестки
Вручение повестки на улице. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Мест, где мужчина потенциально может получить повестку, в Украине становится все больше — например, на улице, в общественном транспорте, в заведениях питания и даже в спортивных залах. Однако имеют ли право работники ТЦК и СП вручать повестки абсолютно в любом месте?

На этот вопрос Новини.LIVE ответила юрист Татьяна Козян из ЮК "Приходько и партнеры".

Читайте также:

Где ТЦК может вручать повестки

Согласно законодательству Украины, места, где должны вручать повестки, не определены.

"Фактически, ее могут вручить в любом месте, в парке, на блокпостах, на улице или в другом публичном месте", — сообщила юрист.

Существует лишь упор на вручении повесток по месту жительства и работы, однако другие варианты не исключены.

"В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 1487 от 30 декабря 2022 года "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов", лишь дополнительно отмечено выдачу повесток по месту жительства и по месту работы военнообязанного, однако вручение повестки на улице также законно", — объяснила Татьяна Козян.

Напомним, после вступления в силу нового закона о мобилизации у военнообязанных будет 60 дней для самостоятельного обновления учетных данных.

Среди предложенных в законопроекте вариантов наиболее приемлемым для украинцев является обновление данных в ЦНАП.

война
закон
мобилизация
повестки
ТЦК и СП
юрист

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться