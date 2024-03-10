Где работники ТЦК имеют право издавать повестки

Вручение повестки на улице. Фото: google.com

Мест, где мужчина потенциально может получить повестку, в Украине становится все больше — например, на улице, в общественном транспорте, в заведениях питания и даже в спортивных залах. Однако имеют ли право работники ТЦК и СП вручать повестки абсолютно в любом месте?

На этот вопрос Новини.LIVE ответила юрист Татьяна Козян из ЮК "Приходько и партнеры".

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Согласно законодательству Украины, места, где должны вручать повестки, не определены.

"Фактически, ее могут вручить в любом месте, в парке, на блокпостах, на улице или в другом публичном месте", — сообщила юрист.

Существует лишь упор на вручении повесток по месту жительства и работы, однако другие варианты не исключены.

"В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 1487 от 30 декабря 2022 года "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов", лишь дополнительно отмечено выдачу повесток по месту жительства и по месту работы военнообязанного, однако вручение повестки на улице также законно", — объяснила Татьяна Козян.

Напомним, после вступления в силу нового закона о мобилизации у военнообязанных будет 60 дней для самостоятельного обновления учетных данных.

Среди предложенных в законопроекте вариантов наиболее приемлемым для украинцев является обновление данных в ЦНАП.