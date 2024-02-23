Мобилизация в Украине 2024 — кто имеет право отказаться от повестки

Военнообязанному мужчине выписывают повестку на улице. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

Уже два года как в Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения россии. Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет во время особого периода получают повестки. В то же время законом предусмотрено право отказаться от этого документа.

Кто и при каких обстоятельствах это может сделать, рассказал юрист юридической компании "Приходько и Партнеры" Илья Шипко.

Так, по словам правоведа, согласно действующему закону Украины, отказаться от повестки без каких-либо негативных юридических последствий может только одна категория лиц, которая была исключена из военного учета.

Именно исключена, поскольку снятие с учета происходит при смене места жительства и никак не влияет на пригодность к службе, а вот исключение из военного учета означает, что мужчину сочли полностью непригодным к военной службе.

С момента исключения с учета у таких лиц нет никакой юридической и правовой связи с ТЦК и СП, подчеркнул юрист.

Военнообязанному мужчине вручают повестку. Скриншот с видео на Youtube

Что касается других категорий военнообязанных мужчин, то здесь ситуация несколько сложнее.

"Очевидно, что от повестки можно отказаться в том случае, если будут прописаны неверно личные данные (фамилия, имя, отчество, год рождения и т.д.). Такую повестку можно не подписывать. Также, если бланк повестки будет без соответствующей печати ТЦК и подписи комиссара", — объяснил юрист.

А вот в других случаях отказ получать этот документ может расцениваться как нарушение военного учета. Представители ТЦК смогут зафиксировать отказ и оформить административное правонарушение по ст. 210. Юридическим последствием будет штраф, который составляет сейчас от 850 до 1700 грн.

Раньше мы писали, кто будет вручать повестки украинцам в 2024 году.

Напомним, мы рассказывали, когда военнообязанный или резервист может не идти в ТЦК.

Также мы информировали, можно ли украинцам отказаться от повестки на работе и ожидающих последствий.