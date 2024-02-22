Какова ответственность за игнорирование повестки, которую вручили по истечении срока бронирования

Не стоит игнорировать повестки. Фото: ukrainianwall.com

Могут ли граждане, у которых только что закончилось бронирование и они еще не успели продлить его срок, отказаться от получения мобилизационного распоряжения. Каковы последствия такого решения.

Об этом на своем канале в Telegram рассказал адвокат Александр Потешин.

Бронирование военнообязанных проводят, чтобы обеспечить нормальную работу предприятий, учреждений и организаций во время войны, ведь не все вакансии в экономике закрыты женщинами или непригодными для службы в армии по состоянию здоровья мужчинами. Кому-то нужно обеспечивать функционирование объектов той же критической инфраструктуры, например, ликвидировать последствия российских ракетных атак.

"Одно дело, когда вручают повестку на отправку в период действующей брони, другая — после окончания срока бронирования. Поэтому нужно успеть получить следующую бронь и принести с собой в ТЦК. В таком случае мобилизационное распоряжение будет отменено", — отметил адвокат.

Если не будет продлено бронирование без разрыва, или нет другого основания для отсрочки, а военнообязанный проигнорирует повестку, то его могут привлечь к ответственности.

"Теоретически есть все возможности привлечь к уголовной ответственности за уклонение от мобилизации по статье 336 УКУ. Почему теоретически? Потому что такого не было на практике. Но это может очень легко произойти. Состав преступления налицо формально, если такая повестка будет проигнорирована без уважительных причин", — подчеркнул Александр Потешин.

Ранее мы сообщали, кто останется без отсрочки по новому закону о мобилизации. Также юрист объяснила, как поступить, если раненому военному не платят средства.