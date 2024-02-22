Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Можно ли отказаться от повестки по истечении срока бронирования — адвокат arrow

Можно ли отказаться от повестки по истечении срока бронирования — адвокат

22 февраля 2024 20:00
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Какова ответственность за игнорирование повестки, которую вручили по истечении срока бронирования
Не стоит игнорировать повестки. Фото: ukrainianwall.com
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Могут ли граждане, у которых только что закончилось бронирование и они еще не успели продлить его срок, отказаться от получения мобилизационного распоряжения. Каковы последствия такого решения.

Об этом на своем канале в Telegram рассказал адвокат Александр Потешин.

Бронирование военнообязанных проводят, чтобы обеспечить нормальную работу предприятий, учреждений и организаций во время войны, ведь не все вакансии в экономике закрыты женщинами или непригодными для службы в армии по состоянию здоровья мужчинами. Кому-то нужно обеспечивать функционирование объектов той же критической инфраструктуры, например, ликвидировать последствия российских ракетных атак.

"Одно дело, когда вручают повестку на отправку в период действующей брони, другая — после окончания срока бронирования. Поэтому нужно успеть получить следующую бронь и принести с собой в ТЦК. В таком случае мобилизационное распоряжение будет отменено", — отметил адвокат.

Если не будет продлено бронирование без разрыва, или нет другого основания для отсрочки, а военнообязанный проигнорирует повестку, то его могут привлечь к ответственности.

"Теоретически есть все возможности привлечь к уголовной ответственности за уклонение от мобилизации по статье 336 УКУ. Почему теоретически? Потому что такого не было на практике. Но это может очень легко произойти. Состав преступления налицо формально, если такая повестка будет проигнорирована без уважительных причин", — подчеркнул Александр Потешин.

Ранее мы сообщали, кто останется без отсрочки по новому закону о мобилизации. Также юрист объяснила, как поступить, если раненому военному не платят средства.

мобилизация
повестки
бронирование
война в Украине
отсрочка
ТЦК и СП
военнообязанные
боевая повестка

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

9 февраля 2024
Новость с видео

06:52 Планируете высаживать туи возле дома — эксперты ответили, стоит ли это делать

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

Актуальное по теме