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Адвокат уточнил нюансы мобилизации украинских студентов зарубежных вузов

1 марта 2024 20:00
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Как будут мобилизовать украинских студентов зарубежных вузов — адвокат
Часть студентов мобилизуют. Фото: kursoviks.com.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Если будет принят новый закон о мобилизации, то не все студенты дневной формы обучения получат отсрочку на время получения образования. Также для ТЦК нет разницы, в которой вузы учится военнообязанный — в украинском офлайн или зарубежном онлайн.

Об этом на своем канале в Telegram рассказал адвокат Александр Потешин.

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Обучение в вузе, в случае принятия нового законопроекта, будет основанием для отсрочки только при сохранении принципа по уровню образования. То есть уровень должен быть выше того, какой уже есть: от бакалавра, через магистра до аспиранта. То есть, нельзя приобретать вторую специальность, например, магистра, нужно поступать в аспирантуру.

"Если законопроект примут, то военнообязанные, не соответствующие критерию по уровню образования, будут иметь возможность доучиться до конца учебного года. В каждом учебном заведении это может быть разный срок. Но у большинства — до конца лета 2024 года", — отметил адвокат. .

В статье 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не делаются какие-либо исключения или иной порядок в связи с национальной принадлежностью учебного заведения.

"Образование можно получать онлайн и в границе. Главное, чтобы были документы с переводом и нотариальным подтверждением", — подытожил Потешин.

Ранее мы писали, что делать, когда ВЛК не увидела болезнь. Также рассказывали, какие уловки применяют ТЦК для мобилизации аспирантов.

студенты
мобилизация
война в Украине
отсрочка
военнообязанные

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