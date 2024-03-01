Как будут мобилизовать украинских студентов зарубежных вузов — адвокат

Часть студентов мобилизуют. Фото: kursoviks.com.ua

Если будет принят новый закон о мобилизации, то не все студенты дневной формы обучения получат отсрочку на время получения образования. Также для ТЦК нет разницы, в которой вузы учится военнообязанный — в украинском офлайн или зарубежном онлайн.

Об этом на своем канале в Telegram рассказал адвокат Александр Потешин.

Читайте также:

Обучение в вузе, в случае принятия нового законопроекта, будет основанием для отсрочки только при сохранении принципа по уровню образования. То есть уровень должен быть выше того, какой уже есть: от бакалавра, через магистра до аспиранта. То есть, нельзя приобретать вторую специальность, например, магистра, нужно поступать в аспирантуру.

"Если законопроект примут, то военнообязанные, не соответствующие критерию по уровню образования, будут иметь возможность доучиться до конца учебного года. В каждом учебном заведении это может быть разный срок. Но у большинства — до конца лета 2024 года", — отметил адвокат. .

В статье 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не делаются какие-либо исключения или иной порядок в связи с национальной принадлежностью учебного заведения.

"Образование можно получать онлайн и в границе. Главное, чтобы были документы с переводом и нотариальным подтверждением", — подытожил Потешин.

Ранее мы писали, что делать, когда ВЛК не увидела болезнь. Также рассказывали, какие уловки применяют ТЦК для мобилизации аспирантов.