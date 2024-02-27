Мобилизация забронированных работников — как защитить свои права, если повестку выдали незаконно

Сотрудники ТЦК пришли к мужчине для вручения повестки. Иллюстративное фото: скриншот из Youtube

Законом Украины закреплен перечень граждан, не подлежащих мобилизации. В частности, забронированные сотрудники предприятий, учреждений и организаций. Однако иногда даже такая категория мужчин получает повестки.

Адвокат Владислав Зайцев объяснил, законно ли вручение повесток забронированным работникам и как защитить свои права, если вас мобилизовали.

Могут ли в Украине мобилизовать забронированных работников

В Украине общим правилом установлено, что лица, имеющие отсрочку от службы в армии, могут вступить в ряды ВСУ только по собственному желанию. Однако такое правило не распространяется на забронированных работников. Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" для забронированных работников не предусмотрена мобилизация с их согласия.

"Следовательно, законом фактически установлен императивный запрет на мобилизацию забронированных работников. То есть даже в случае согласия таких лиц на призыв, принятие их на службу запрещается", — указал адвокат.

Как защитить свои права в случае получения повестки

Довольно часто сотрудники ТЦК и СП не учитывают бронь работников и вручают им повестки, тем самым нарушая закон. Адвокат назвал два варианта как можно защитить свои права.

Досудебный. Мужчина может послать жалобу в Минобороны на действия ТЦК и настаивать на отмене приказа о военном призыве. Однако такой способ часто бесполезен. Обычно дают формальный отказ в удовлетворении жалобы, ссылаясь на отсутствие оснований для освобождения от службы. Судебный. Как указывает адвокат, этот метод наиболее эффективен. Человек, получивший повестку, должен обратиться в суд с иском.

"Хотя на сегодняшний день уже достаточно большое количество судебных решений по обжалованию приказов о призыве на службу забронированных лиц, единая правовая позиция отсутствует. Поэтому существует как положительная, так и негативная судебная практика", — добавил Зайцев.

Напомним, в случае неявки в ТЦК после получения повестки лицо может быть привлечено к административной ответственности. Ему грозит штраф в размере 5 тысяч гривен.

Также мы писали о том, что адвокат Мария Левченко объяснила, что будет с уже предоставленными отсрочками от призыва после принятия нового закона о мобилизации. Юрист отметила, что законодательство не предусматривает срока для предоставления отсрочки во время военного положения.