Рассмотрение законопроекта о мобилизации может затянуться — какие причины

Верховная рада Украины. Иллюстративное фото: пресс-служба ВР

Рассмотрение законопроекта о мобилизации в Верховной Раде может затянуться на недели. Некоторые народные депутаты внесли в него по 100-300 поправок.

Об этом заявил нардеп Егор Чернев в среду, 28 февраля.

Читайте также:

Законопроект о мобилизации

"Отдельно очень активные парламентарии подали по 100-300 правок, но многие из них носят технический характер. Если у кого-то была задача затянуть процесс рассмотрения законопроекта, то это точно не удастся", — сказал он.

По словам Чернева, депутаты будут рассматривать законопроект поблоково, поэтому возможно, что документ будет обработан в ближайшее время.

Нардеп отметил, что на второе чтение документ может быть вынесен уже в марте.

"Однако здесь возникает главный вопрос: как законопроект будет проходить сессионный зал, ведь каждый народный депутат имеет право поставить свою правку на голосование. Если такое произойдет, то разбирательство может затянуться на неделе", — отметил он.

Напомним, руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович считает, что украинцы могут быть возмущены после принятия законопроекта о мобилизации. Однако, вероятнее всего, они не выйдут с массовыми протестами на улицу и выполнят требования закона.

Также в ТЦК развеяли мифы о принятии закона о мобилизации.