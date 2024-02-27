Заступник командира ЗСУ пояснив, як заохочувати чоловіків в Україні до мобілізації

Українські військові в строю. Ілюстративне фото: galinfo.com.ua

Заступник командира 23-го окремого батальйону спеціального призначення Збройних сил, військовий, який від перших днів повномасштабного вторгнення на фронті, Дмитро Бутенко пояснив своє бачення мобілізації в Україні. За його словами, щоб якомога більше чоловіків йшло на службу в армію, потрібно проводити просвітницьку роботу, розповідати, пояснювати, чому зараз важливо йти на передову.

Про це військовий розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.

Бутенко пояснив своє бачення мобілізації в Україні

На питання про новий законопроєкт про мобілізацію заступник командира пояснив, що його зовсім не цікавить діяльність парламенту і він не знає на якій стадії зараз документ.

"Я не знаю, що відбувається з законопроєктом про мобілізацію. Я настільки відірваний від тих новин... та й нецікаво читати, що відбувається в кулуарах", — сказав Бутенко.

Він акцентував на людях, які продовжують боятися йти на фронт, у них часто бувають різні причини, одна з яких — нестача зброї на передовій.

"Нещодавно хтось писав у соцмережах, що "американці зброю не дають, хтось ще зброю не дає, я в таку гру грати не згоден". Я не витримав, написав: "Ти приїжджай. Хочеш американську зброю? Я тобі дам. Хочеш гвинтівку американську? Javelin? Ти, головне, приїдь, я тебе навчу", — заявив військовий.

На думку Бутенка, щоб якомога більше чоловіків вступали до лав ЗСУ, потрібно проводити просвітницьку роботу, розповідати, та пояснювати.

"Той, хто бачив це все на власні очі, той ніколи не скаже, що давайте помиримось, давайте ще щось. Той розумітиме, що немає іншого варіанту. Ми або переможемо, або нас не буде", — наголосив військовослужбовець.

Нагадаємо, нардепи подали вже 4195 правок до законопроєкту про мобілізацію. Очікується, що 6 березня народні обранці голосуватимуть у другому читання за закон.

Додамо, очільник оборонного комітету Верховної Ради України Олександр Завітневич розповів, якою, на його думку, є справедлива мобілізація. Посадовець наголосив, що питання військового призову насамперед стосується ротації захисників.