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Прийняття законопроєкту про мобілізацію вплине на її посилення — у ТЦК розвіяли міфи

27 лютого 2024 08:46
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Прийняття законопроєкту про мобілізацію вплине на її посилення — у ТЦК розвіяли міфи
Військовозобов'язаним чоловікам виписують повістки. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Після того, як в Україні ухвалять урядовий законопроєкт про мобілізацію, в нашій державі продовжать проводити мобілізаційні заходи у плановому режимі. Говорити про їхні посилення не зовсім коректно.

Про це заявив очільник Кременчуцького районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Мирослав Волков в інтерв'ю "Телеграфу".

Як зміниться мобілізація після прийняття законопроєкту 

Волков розповів, що після ухвалення нового законопроєкту про мобілізацію нічого не зміниться. Мобілізаційні заходи проводяться і проводитимуться у плановому режимі. Все залежить від потреб на фронті. 

"Можу сказати, що заходи мобілізації, які проводилися у плановому режимі залежно від потреби, і надалі будуть проводитися. Вживати таке поняття, як посилена мобілізація — це трошки некоректно", — пояснив він. 

Очільник ТЦК додав, що наразі усі плани та поставленні завдання він виконує. Підрозділи, військові частини та навчальні центри доукомплектовуємо в необхідній кількості.

Відповідаючи на питання, яких професій найбільше потрібно на фронті, Волкові відповів, що в ЗСУ дуже великий спектр вибору професій та посад. Це і оператори FPV-дронів, і піхотинці-штурмовики й інші.

Нагадаємо, нещодавно полковник ЗСУ Дмитро Бутенко розповів, як проходить навчання мобілізованих новобранців. За його словами, перед тим, як брати участь у боях, військові проходять серйозну підготовку, яка триває щонайменше три місяці. 

Додамо, у новому законопроєкті про мобілізацію є введення обов'язкової загальновійськової підготовки або військової служби для деяких спеціальностей, зокрема для прокурорів. 

війна
мобілізація
повістки
законопроєкт
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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