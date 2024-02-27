Прийняття законопроєкту про мобілізацію вплине на її посилення — у ТЦК розвіяли міфи
Після того, як в Україні ухвалять урядовий законопроєкт про мобілізацію, в нашій державі продовжать проводити мобілізаційні заходи у плановому режимі. Говорити про їхні посилення не зовсім коректно.
Про це заявив очільник Кременчуцького районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Мирослав Волков в інтерв'ю "Телеграфу".
Як зміниться мобілізація після прийняття законопроєкту
Волков розповів, що після ухвалення нового законопроєкту про мобілізацію нічого не зміниться. Мобілізаційні заходи проводяться і проводитимуться у плановому режимі. Все залежить від потреб на фронті.
"Можу сказати, що заходи мобілізації, які проводилися у плановому режимі залежно від потреби, і надалі будуть проводитися. Вживати таке поняття, як посилена мобілізація — це трошки некоректно", — пояснив він.
Очільник ТЦК додав, що наразі усі плани та поставленні завдання він виконує. Підрозділи, військові частини та навчальні центри доукомплектовуємо в необхідній кількості.
Відповідаючи на питання, яких професій найбільше потрібно на фронті, Волкові відповів, що в ЗСУ дуже великий спектр вибору професій та посад. Це і оператори FPV-дронів, і піхотинці-штурмовики й інші.
Нагадаємо, нещодавно полковник ЗСУ Дмитро Бутенко розповів, як проходить навчання мобілізованих новобранців. За його словами, перед тим, як брати участь у боях, військові проходять серйозну підготовку, яка триває щонайменше три місяці.
Додамо, у новому законопроєкті про мобілізацію є введення обов'язкової загальновійськової підготовки або військової служби для деяких спеціальностей, зокрема для прокурорів.
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