Россия снова запускала дроны: силы ПВО Украины сбили 228 целей
Россия в ночь на 1 июня снова атаковала Украину дронами. В общем противник запускал 265 ударных беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и имитаторами типа "Пародия" с разных направлений. Силы противовоздушной обороны сбили и подавили более 228 целей.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ, передает Новини.LIVE.
Российский обстрел Украины 1 июня
Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
"По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 228 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", — говорится в сообщении.
В то же время зафиксировано попадание 27 ударных дронов на 18 локациях и падение обломков на 12.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, в ночь на 31 мая Россия атаковала Украину 229 дронами разных типов. Силы ПВО работали на севере и востоке страны.
А 30 мая противник бил по Украине баллистикой, ракетами Х-101 и ударными дронами. Известно о попадании девяти беспилотников на семи локациях.