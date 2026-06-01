Россия снова запускала дроны: силы ПВО Украины сбили 228 целей

Пилот F-16. Фото: facebook.com/kpszsu

Россия в ночь на 1 июня снова атаковала Украину дронами. В общем противник запускал 265 ударных беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и имитаторами типа "Пародия" с разных направлений. Силы противовоздушной обороны сбили и подавили более 228 целей.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Украины 1 июня

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Количество сбитых и подавленных целей 1 июня. Фото: Воздушные силы ВСУ

"По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 228 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", — говорится в сообщении.

В то же время зафиксировано попадание 27 ударных дронов на 18 локациях и падение обломков на 12.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, в ночь на 31 мая Россия атаковала Украину 229 дронами разных типов. Силы ПВО работали на севере и востоке страны.

А 30 мая противник бил по Украине баллистикой, ракетами Х-101 и ударными дронами. Известно о попадании девяти беспилотников на семи локациях.