Росія знову запускала дрони: сили ППО України збили 228 цілей

Росія у ніч проти 1 червня знову атакувала Україну дронами. Загалом противник запускав 265 ударних безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та імітаторами типу "Пародія" із різних напрямків. Сили протиповітряної оборони збили та подавили понад 228 цілей.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 228 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", — йдеться у повідомленні.

Водночас зафіксовано влучання 27 ударних дронів на 18 локаціях та падіння уламків на 12.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, у ніч проти 31 травня Росія атакувала Україну 229 дронами різних типів. Сили ППО працювали на півночі та сході країни.

А 30 травня противник бив по Україні балістикою, ракетами Х-101 та ударними дронами. Відомо про влучання девʼяти безпілотників на семи локаціях.