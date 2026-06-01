Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Штаб Росія знову запускала дрони: сили ППО України збили 228 цілей

Росія знову запускала дрони: сили ППО України збили 228 цілей

Ua ru
Дата публікації: 1 червня 2026 09:02
Росія знову запускала дрони: сили ППО України збили 228 цілей
Пілот F-16. Фото: facebook.com/kpszsu

Росія у ніч проти 1 червня знову атакувала Україну дронами. Загалом противник запускав 265 ударних безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та імітаторами типу "Пародія" із різних напрямків. Сили протиповітряної оборони збили та подавили понад 228 цілей.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл України 1 червня

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Нічна атака окупантів на Україну 1 червня
Кількість збитих та подавлених цілей 1 червня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

"За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 228 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", — йдеться у повідомленні.

Водночас зафіксовано влучання 27 ударних дронів на 18 локаціях та падіння уламків на 12.

Читайте також:
null
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, у ніч проти 31 травня Росія атакувала Україну 229 дронами різних типів. Сили ППО працювали на півночі та сході країни.

А 30 травня противник бив по Україні балістикою, ракетами Х-101 та ударними дронами. Відомо про влучання девʼяти безпілотників на семи локаціях.

війна обстріли ППО
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації