Главная Штаб Россия атаковала Украину ракетами и дронами: сбито более 280 целей

Дата публикации 30 мая 2026 10:28
Силы ПВО. Фото: 58 ОМПБр им. И.Выговского

Россия в ночь на 30 мая атаковала Украину ракетами и дронами. Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Несмотря на эффективную работу ПВО, на нескольких локациях есть попадания.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Украины 30 мая

С 18:00 29 мая и в ночь на 30 мая российские захватчики атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М", шестью крылатыми ракетами Х-101 и 290 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и имитаторами типа "Пародия".

Російська атака на Україну 30 травня
Количество сбитых и подавленных целей. Фото: Воздушные силы ВСУ

"По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 284 цели — пять ракет Х-101 и 279 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге, в центре и на востоке страны", — говорится в сообщении.

В Воздушных силах сообщили о попадании девяти ударных дронов на семи локациях, а также падении обломков на десяти. Также две российские ракеты (крылатая и баллистическая) не достигли целей, поэтому сейчас информация уточняется.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Генштаб ВСУ, недавно Силы обороны Украины нанесли удары по ряду ключевых объектов российских оккупационных войск. В частности, под атакой оказались Волгоградский нефтеперерабатывающий завод и нефтеперекачивающая станция "Ярославль-3".

Кроме того, украинские воины нанесли удары по российской радиолокационной станции и нескольким складам с оружием. Также удалось поразить пункты управления беспилотниками и личный состав противника.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
