Россия атаковала Украину ракетами и дронами: сбито более 280 целей

Россия в ночь на 30 мая атаковала Украину ракетами и дронами. Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Несмотря на эффективную работу ПВО, на нескольких локациях есть попадания.

С 18:00 29 мая и в ночь на 30 мая российские захватчики атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М", шестью крылатыми ракетами Х-101 и 290 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и имитаторами типа "Пародия".

"По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 284 цели — пять ракет Х-101 и 279 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге, в центре и на востоке страны", — говорится в сообщении.

В Воздушных силах сообщили о попадании девяти ударных дронов на семи локациях, а также падении обломков на десяти. Также две российские ракеты (крылатая и баллистическая) не достигли целей, поэтому сейчас информация уточняется.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Генштаб ВСУ, недавно Силы обороны Украины нанесли удары по ряду ключевых объектов российских оккупационных войск. В частности, под атакой оказались Волгоградский нефтеперерабатывающий завод и нефтеперекачивающая станция "Ярославль-3".

Кроме того, украинские воины нанесли удары по российской радиолокационной станции и нескольким складам с оружием. Также удалось поразить пункты управления беспилотниками и личный состав противника.