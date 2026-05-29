Россия выпустила по Украине баллистику и 232 ударных БпЛА: что сбито

Военнослужащий ВСУ. Фото: Сухопутные войска ВСУ

Россия нанесла масштабный воздушный удар по Украине, применив баллистическое вооружение и более 200 БпЛА, среди которых были реактивные Shahed, "Герберы", "Италмасы" и фальш-цели. По состоянию на утро 29 мая Силам обороны удалось обезвредить большинство воздушных целей, однако зафиксированы попадания на 14 локациях.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ, передает Новини.LIVE.

Россия нанесла удар дронами по Украине 29 мая

По состоянию на 08:30 утра 29 мая вражеская атака все еще продолжается и в небе фиксируют несколько беспилотников. В настоящее время военные уже задокументировали первые последствия ночных ударов, среди которых попадание баллистической ракеты и 14 ударных дронов на 14 различных локациях. Кроме того, еще на семи локациях зафиксировали падение обломков сбитых летательных аппаратов. Силы обороны призывают граждан строго соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.

Для отражения массированного нападения на севере, юге и востоке страны задействовали значительные силы. Воздушные цели ликвидировали подразделения беспилотных систем, мобильные огневые группы, авиация, зенитные ракетные войска и специалисты радиоэлектронной борьбы.

По предварительным подсчетам военных, защитникам неба удалось сбить и подавить с помощью средств РЭБ 217 российских беспилотников различных модификаций.

Читайте также:

Статистика сбитых целей. Фото: Воздушные силы ВСУ

Масштабное воздушное нашествие началось накануне, в 18:00 28 мая, и продолжалось всю ночь. Российская армия запустила по украинским городам и селам одну баллистическую ракету Искандер-М или С-400, которую выпустили с территории Курской области.

Также оккупанты применили сразу 232 ударных беспилотника. Среди них были реактивные модели "Shahed", а также дроны типов "Гербера", "Италмас" и специальные беспилотники-имитаторы "Пародия", предназначенные для отвлечения внимания противовоздушной обороны. Российская армия запускала свои дроны с территории Российской Федерации, в частности из Орла, Курска, Брянска, Миллерова и Приморско-Ахтарска, а также с временно оккупированного Крыма, в частности, из районов Гвардейского и мыса Чауда.

Новини.LIVE ранее писали о прилете российского дрона в жилой дом в Румынии. Инцидент вызвал бурную реакцию в ЕС, где президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала 21-й пакет санкций.

Также российский дрон ударил по школе на Черниговщине. В результате попадания здание полностью сгорело и не подлежит восстановлению.

А в Одесской области под удар попал турецкий сухогруз. Российский дрон повредил судно и ранил двух моряков на борту.