Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Штаб Россия атаковала Украину более 200 дронами: попадания на 11 локациях

Россия атаковала Украину более 200 дронами: попадания на 11 локациях

Ua ru
Дата публикации 31 мая 2026 09:15
Россия атаковала Украину более 200 дронами: попадания на 11 локациях
Работа ППО. Фото: 58 ОМПБр им. И.Выговского

Российские оккупанты в ночь на 31 мая атаковали Украину 229 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и имитаторами типа "Пародия". Силы противовоздушной обороны сбили и подавили 212 целей. Воины ликвидировали российские дроны на севере и востоке страны.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Украины 31 мая

Очередное воздушное нападение России отражали:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения РЭБ и беспилотных систем;
  • мобильные огневые группы.
Нічна атака окупантів на Україну 31 травня
Количество сбитых и подавленных российских дронов 31 мая. Фото: Воздушные силы ВСУ

По предварительной информации, по состоянию на 08:30, ПВО сбито и подавлено 212 российских дронов. В то же время есть попадания 14 беспилотников на 11 локациях, а также падение обломков на пяти.

null
Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, 30 мая Россия атаковала Украину баллистикой, ракетами Х-101 и ударными дронами. Силы ПВО сбили 284 вражеские цели.

Читайте также:

А 29 мая российские оккупанты били по Украине дронами и баллистическим вооружением. Силам обороны удалось обезвредить большинство воздушных целей, но зафиксированы попадания на 14 локациях.

война обстрелы ПВО
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации