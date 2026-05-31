Россия атаковала Украину более 200 дронами: попадания на 11 локациях

Работа ППО.

Российские оккупанты в ночь на 31 мая атаковали Украину 229 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и имитаторами типа "Пародия". Силы противовоздушной обороны сбили и подавили 212 целей. Воины ликвидировали российские дроны на севере и востоке страны.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Украины 31 мая

Очередное воздушное нападение России отражали:

авиация;

зенитные ракетные войска;

подразделения РЭБ и беспилотных систем;

мобильные огневые группы.

Количество сбитых и подавленных российских дронов 31 мая.

По предварительной информации, по состоянию на 08:30, ПВО сбито и подавлено 212 российских дронов. В то же время есть попадания 14 беспилотников на 11 локациях, а также падение обломков на пяти.

Пост Воздушных сил ВСУ.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, 30 мая Россия атаковала Украину баллистикой, ракетами Х-101 и ударными дронами. Силы ПВО сбили 284 вражеские цели.

А 29 мая российские оккупанты били по Украине дронами и баллистическим вооружением. Силам обороны удалось обезвредить большинство воздушных целей, но зафиксированы попадания на 14 локациях.