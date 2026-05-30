Головна Штаб Росія атакувала Україну ракетами та дронами: збито понад 280 цілей

Дата публікації: 30 травня 2026 10:28
Сили ППО. Фото: 58 ОМПБр ім. І.Виговського

Росія у ніч проти 30 травня атакувала Україну ракетами та дронами. Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. Попри ефективну роботу ППО, на декількох локаціях є влучання. 

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл України 30 травня

З 18:00 29 травня та у ніч проти 30 травня російські загарбники атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", шістьма крилатими ракетами Х-101 та 290 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та імітаторами типу "Пародія".

Російська атака на Україну 30 травня
Кількість збитих та подавлених цілей. Фото: Повітряні сили ЗСУ

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 284 цілі — пʼять ракет Х-101 та 279 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні, у центрі та на сході країни", — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах повідомили про влучання девʼяти ударних дронів на семи локаціях, а також падіння уламків на десяти. Також дві російські ракети (крилата і балістична) не досягли цілей, тому наразі інформація уточнюється.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Генштаб ЗСУ, нещодавно Сили оборони України завдали ударів по низці ключових об’єктів російських окупаційних військ. Зокрема, під атакою опинилися Волгоградський нафтопереробний завод та нафтоперекачувальна станція "Ярославль-3".

Крім того, українські воїни завдали ударів по російській радіолокаційній станції та декількох складах зі зброєю. Також вдалося уразити пункти управління безпілотниками та особовий склад противника.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
