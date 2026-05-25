AQUILA стала полком ПВО Третьего армейского корпуса

AQUILA стал полком ПВО Третьего армейского корпуса

AQUILA стал полком ПВО Третьего армейского корпуса

Дата публикации 25 мая 2026 11:27
Максим Зайченко. Фото: facebook/zaichenko.maksym

Подразделение "AQUILA" расширили в 1030-й зенитный ракетно-артиллерийский полк ПВО Третьего армейского корпуса. Основой для масштабирования стал боевой опыт, технологическое развитие и результаты работы на фронте.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на командира 1030-го отдельного зенитного ракетного дивизиона "AQUILA" Максима Зайченко.

Расширение подразделения "AQUILA"

Зайченко рассказал, что подразделение прошло путь от зенитного дивизиона 3 отдельной штурмовой бригады до отдельного полка корпусного комплекта. Масштабирование стало возможным благодаря боевому опыту, технологическому прогрессу и результатам работы на фронте.

Военный отметил, что за время работы бойцы "AQUILA" уничтожили тысячи воздушных целей, среди которых аэростаты, FPV-дроны, "Мавики", "Орланы", "Залы", "Ланцеты", "Шахеды" и другие типы российских беспилотников.

"Ни на день не прекращая выполнения боевых задач мы продолжаем расти. Прикрываем пехоту на линии боестолкновения, артиллерию, бронетехнику, прифронтовую логистику. Выявляем, оповещаем и уничтожаем воздушные угрозы в операционной зоне. Перехватываем дальнобойные цели во время массированных комбинированных атак", — говорится в сообщении.

Командир добавил, что полк использует широкий спектр вооружения и техники — радиолокационные станции, зенитную артиллерию, ракетные комплексы и БпЛА-перехватчики.

Отдельно Зайченко заявил, что развитие корпусной противовоздушной обороны требует новых специалистов, и пригласил желающих присоединиться к команде полка "AQUILA".

Как писали Новини.LIVE, ранее Михаил Федоров сообщал, что Украина тестирует дешевые ракеты для борьбы с "Шахедами". Кроме того, сеть частной ПВО удалось расширить до 27 предприятий в разных регионах страны.

В то же время Александр Сырский анонсировал новые зарплаты военным. Он считает, что денежное обеспечение должно быть минимум 30 000 плюс дополнительные выплаты.

ПВО война в Украине Третий армейский корпус
Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
