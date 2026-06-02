РФ запустила по Украине более 700 целей: зафиксированы десятки попаданий

Дата публикации 2 июня 2026 09:07
Силы ПВО. Фото: Воздушное командование Юг

Российские оккупанты в ночь на 2 июня массированно обстреляли Украину ракетами и дронами различных типов. Основное направление удара был Киев, также атаковали Днепр, Харьков, Запорожье, Полтавскую область и другие регионы. В общем враг запускал 729 средств воздушного нападения.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Украины 2 июня

Этой ночью захватчики нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных дронов, ракет воздушного, морского и наземного базирования различных типов. В общем враг запустил 73 ракеты и 656 беспилотников:

  • восемь противокорабельных ракет 3М22 "Циркон";
  • 33 баллистические ракеты Искандер-М;
  • 27 крылатых ракет Х-101;
  • пять крылатых ракет "Калибр";
  • 656 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", барражирующих боеприпасов "Бандероль", дронов-имитаторов типа "Пародия".

Воздушное нападение России отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.

Нічна атака Росії на Україну 2 червня
Количество сбитых и подавленных российских целей 2 июня. Фото: Воздушные силы ВСУ

По предварительной информации, по состоянию на 08:30, ПВО сбито и подавлено 642 цели — 40 ракет и 602 дронов различных типов:

  • 11 баллистических ракет Искандер-М;
  • 26 крылатых ракет Х-101;
  • три крылатые ракеты "Калибр";
  • 602 вражеских БпЛА различных типов.

"По предварительной информации, по состоянию на 08.30 зафиксировано попадание 30 баллистических, трех крылатых ракет и 33 ударных БпЛА на 38 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 15 локациях", — добавили в Воздушных силах ВСУ.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот
Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, в ночь на 1 июня Россия атаковала Украину 265 дронами. Силы ПВО работали на севере, юге и востоке страны.

А в ночь 31 мая российские оккупанты запускали 229 дронов. Украинские воины сбили и подавили 212 вражеских целей.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
