Головна РФ запустила по Україні понад 700 цілей: зафіксовано десятки влучань

Дата публікації: 2 червня 2026 09:07
Сили ППО. Фото: Повітряне командування Південь

Російські окупанти у ніч проти 2 червня масовано обстріляли Україну ракетами та дронами різних типів. Основний напрямок удару був Київ, також атаковано Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщину та інші регіони. Загалом ворог запускав 729 засобів повітряного нападу.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл України 2 червня

Цієї ночі загарбники завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосування ударних дронів, ракет повітряного, морського та наземного базування різних типів. Загалом ворог запустив 73 ракети та 656 безпілотників

  • вісім протикорабельних ракет 3М22 "Циркон";
  • 33 балістичні ракети Іскандер-М;
  • 27 крилатих ракет Х-101;
  • пʼять крилатих ракет "Калібр";
  • 656 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас", баражуючих боєприпасів "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія".

Повітряний напад Росії відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

Нічна атака Росії на Україну 2 червня
Кількість збитих та подавлених російських цілей 2 червня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

За попередньою інформацією, станом на 08:30, ППО збито та подавлено 642 цілі — 40 ракет та 602 дронів різних типів: 

  • 11 балістичних ракет Іскандер-М;
  • 26 крилатих ракет Х-101;
  • три крилаті ракети "Калібр";
  • 602 ворожі БпЛА різних типів.

"За попередньою інформацією, станом на 08.30 зафіксовано влучання 30 балістичних, трьох крилатих ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 15 локаціях", — додали в Повітряних силах ЗСУ.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE із посиланням на Повітряні сили ЗСУ, у ніч проти 1 червня Росія атакувала Україну 265 дронами. Сили ППО працювали на півночі, півдні та сході країни.

А у ніч 31 травня російські окупанти запускали 229 дронів. Українські воїни збили та подавили 212 ворожих цілей.

війна обстріли Повітряні Сили ЗСУ
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
