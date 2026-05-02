РФ ночью атаковала Украину 163 дронами: есть попадания

Мобильные группы ПВО. Фото: Суспільне Чернігів

В ночь на 2 мая российские террористы снова атаковали Украину. Было запущено 163 ударных БпЛА различных типов. Зафиксировано попадание 17 ударных дронов на 12 локациях, а также падение сбитых на двух локациях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Отчет о сбитых дронах 2 мая. Фото: скриншот

Силы ПВО сбили 142 дрона

Беспилотники запускали с таких направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Гвардейское и Чауда.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 142 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Атака продолжается. В воздушном пространстве зафиксировано еще несколько вражеских БПЛА.

Как писали Новини.LIVE, воинам ВСУ удалось поразить российские самолеты Су-57 и Су-34 на аэродроме Шагол в Челябинской области. Они находились на расстоянии около 1700 километров от границы Украины. Этими воздушными средствами оккупанты осуществляли атаки по гражданским объектам в Украине.

В то же время советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что ударов по РФ будет больше. Ведь в Украине уже в испытали новые типы FPV-дронов. Уже скоро это вооружение передадут на фронт.