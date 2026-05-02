Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
РФ ночью атаковала Украину 163 дронами: есть попадания

РФ ночью атаковала Украину 163 дронами: есть попадания

Ua ru
Дата публикации 2 мая 2026 09:05

Мобильные группы ПВО. Фото: Суспільне Чернігів

В ночь на 2 мая российские террористы снова атаковали Украину. Было запущено 163 ударных БпЛА различных типов. Зафиксировано попадание 17 ударных дронов на 12 локациях, а также падение сбитых на двух локациях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

збиті дрони 2 травня
Отчет о сбитых дронах 2 мая. Фото: скриншот

Силы ПВО сбили 142 дрона

Беспилотники запускали с таких направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Гвардейское и Чауда.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 142 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Атака продолжается. В воздушном пространстве зафиксировано еще несколько вражеских БПЛА.

Как писали Новини.LIVE, воинам ВСУ удалось поразить российские самолеты Су-57 и Су-34 на аэродроме Шагол в Челябинской области. Они находились на расстоянии около 1700 километров от границы Украины. Этими воздушными средствами оккупанты осуществляли атаки по гражданским объектам в Украине.

В то же время советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что ударов по РФ будет больше. Ведь в Украине уже виспытали новые типы FPV-дронов. Уже скоро это вооружение передадут на фронт.

ПВО дроны Воздушные Силы ВСУ
Иванна Чайка - редактор политических новостей

Иванна Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации